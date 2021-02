Red Bull RB16B technikai elemzés: az ördög a részletekben rejlik

A Red Bull még saját magához képest is szokatlanul nagy erőkkel rejtegeti a 2021-es autóját, amellyel a reményeik szerint idén, a jelenlegi szabályrendszer utolsó évében, még maximálisan kihasználva a Honda gyári támogatását, végre a turbókorszakban először valóban felvehetik a harcot a Mercedesszel.

A 2020-as RB16 egyáltalán nem volt egy rossz autó, ugyanakkor a Red Bull ismét korrelációs problémákkal találkozott: nem egyeztek a pályán kapott adatok a szélcsatornában látottakkal, ami gyakorlatilag meg is pecsételte a 2020-as szezonjukat, mivel ismét fél év lemaradásba kerültek a Mercedeshez képest azzal, hogy ki kellett gyomlálniuk a gyermekbetegségeket, hogy kioldják az autóban rejlő potenciált.

A Red Bull szerencséje ebben az esetben az, hogy fejlesztési korlátozások és a zsetonrendszer miatt a Mercedes sem távolodhatott el annyira a 2020-as autójától, különösen nem változtathatták meg annak a koncepcióját, így világos cél volt a szemük előtt azzal kapcsolatban, milyen irányba kell lépniük, ha valóban fel akarják venni a harcot a 2014 óta domináns csapattal.

A Red Bull 2020-ban állt át a keskeny orr + palást elrendezésre, azonban a szezon során végig problémáik voltak ezzel az elrendezéssel, és a korrelációs problémáik egy része is ehhez a részhez vezethető vissza, mivel alacsony sebességnél néha hirtelen leváltak az áramlatok a palást rendszerről, ami hirtelen leszorítóerőcsökkenést eredményezett: ezért láttuk olyan sokszor megpördülni Ausztriában mindkét Red Bullt.

Red Bull Racing RB16/RB16B nose cap comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A 2021-es szezonra jelentősen hátrébb tolták a palást belépőélét, és megváltoztatták az S-csatorna beömlőinek pozícióját is, ezen felül az eddig megjelent képek szerint minimálisan megváltoztatták a két szárnytartópillér közötti beömlő kialakítását.

Érdemes megjegyezni, hogy a Red Bull tavaly kísérletezett egy gömbölyűbb kialakítással is, a Mercedeséhez hasonló közeli szárnytartó pillérekkel, amit csak a második osztrák hétvégén láthattunk, majd egészen az év végéig eltűnt, végül tett egy meglepetésszereplést az Abu-Dhabi Nagydíjon, ahol Max Verstappen futamgyőztes autója ment ezzel a kialakítással. Mivel a Red Bull filmforgatási napjáról egyelőre egyetlen egy képet sem adott ki a csapat (vagy szivárgott ki), egyelőre nem tudjuk, hogy melyik megoldás mellett tette le a voksát az idei szezonra vonatkozólag a csapat.

Red Bull Racing RB16B Fotó készítője: Red Bull Racing

Megváltoztak a Red Bull első fékbeömlői is (piros nyíl), amelyek az idén eddig látott trend alapján jóval keskenyebbek lettek: ezt a lépést a csapatoktól a Pirelli megváltozott 2021-es gumijai provokálhatták ki, amelyeknek megváltozott a strukturális szilárdsága, hogy biztonságosabbak legyenek, ez azonban gumimelegítési problémákhoz is vezethet: több pilóta is arra panaszkodott tavaly a szabadedzések során, hogy egyszerűen nincs tapadása a tesztgumikon, a fékhűtők méretének csökkentésével egy kis extra hőmérsékletet tarthatnak a gumikban is. A képek alapján kicsit csökkentették az első felfüggesztésben a tolórúd karboncsomagolásának méretét is (kék nyíl).

A kiadott képeket látható új bargeboard igen radikális változtatásnak tűnik, de Red Bull már a szezon második felében, és Abu-Dhabiban is hasonló elrendezést használt. A függőleges terelőelemeket a tavalyi kialakításhoz képest még jobban meghajlították, és a dupla bumeráng helyett immár egy ovális megoldás láthatunk, de itt is várhatunk még változtatásokat.

A Red Bull és a Honda tovább finomított az oldaldobozok és a motorborítás kialakításán, a Honda már korábban kijelentette, hogy sikerült még kompaktabbá csomagolniuk a 2021-es erőforrásukat, ez pedig meg is mutatkozik a Red Bull esetében: az oldaldobozok hamarabb érik el a padlólemezt, itt Adrian Newey hasonlóan próbálja működésre bírni a Coanda-effektust, ahogyan azt tették még a befújt-diffúzorok betiltása után az oldaldobozoknál kivezetett kipufogógázzal.

Red Bull RB16 ve Red Bull RB16B Fotó készítője: Red Bull Content Pool

A padlólemez méretét a szabályok szerint csökkentették, az oldalsó beömlő mellett több apróbb terelőszárnyat is láthatunk, azonban a hátsó kerék előtt megfigyelhető egy igazán érdekes hajlítás, amit többszörösen bevágtak, hogy ezzel csökkentsék a kerék keltette turbulenciát, ami hatással lehet a hátsó diffúzor hatékonyságára, különösen most, hogy a szabályalkotók szándékai szerint a padlólemez már nem „szigeteli” annyira hatékonyan a diffúzort.

Könnyen megfigyelhető változás még, hogy a Red Bull a kétpilléres megoldásról átállt az egypilléres szárnytartó használatára. Érdemes azonban megfigyelni, hogy a Red Bull által kiadott képeken egyáltalán nem láthatóak a wastegate kiömlők, amelyeket már nem kötelező a főkipufogótól eltérő csőben kivezetni, azonban a gyártók többsége, így a Honda is azzal kísérletezett korábban, hogy a wastegate szelepek nyitvatartásával akkor is távozzanak a gázok, amikor a pilóta lába nincs a gázon, ezzel imitálva a befújt diffúzorhoz készített motorbeállításokat. A téli teszteken még mindenképpen visszatérünk erre a témára, és össze fogjuk hasonlítani, hogyan gondolkodtak a gyártók a szabályváltozás után.

Szóval ennyi lenne? Nem egészen, hiszen még szót sem ejtettünk arról, hol használta fel a Red Bull a fejlesztési zsetonjait. Hivatalosan még a Red Bull sem ismertette a sajtóval, hogy azt hol használták fel azokat, de azt minden bizonnyal vagy a hátsó felfüggesztésre, vagy pedig a sebességváltóházra költötték:

A képeken csak annyi figyelhető meg, hogy a Red Bull továbbra is magasra húzza a lengőkarbekötéseket, itt még tavaly, a szezon végén is bemutattak egy újítást, ugyanis a lengőkar végét két részre osztották, egy lyukkal a közepén.

A Mercedes tavaly új sztenderdet állított fel, amikor a teljes hátsó felfüggesztés geometriáját megváltoztatták, és az alsó lengőkarokat minden korábbinál hátrébb tolták, valamint annak a hátsó karját az autó ütközési struktúrájába kötötték be az addig megszokott sebességváltóház helyett.

A Red Bull gyorsan követte a Mercedest, azonban ahogyan az Craig Scarborough elemzéséből kiderül, a hasonló hatást még a kormányrúd átkötésével érték el. Hogy az elrendezés aerodinamikai előnyeit maximálisan ki tudják használni, minden valószínűség szerint a Red Bull is áttervezte az alsó lengőkarokat, hogy az így leghátulra kerülő kart kössék be az ütközési zónába.

A Red Bull mindenképpen szokatlanul titkolózik a 2021-es autójával kapcsolatban, azonban mivel a téli teszteket idén 3 naposra rövidítették, Bahreinben már nem titkolózhatnak az autó valós teljesítményével kapcsolatban. Ha a Red Bull betartja a sajtónak tett ígéreteit, és végre megoldják azokat a korrelációs problémákat, amelyek az elmúlt legalább 3 évben minden szezonkezdet után egyből elvették a csapat bajnoki esélyeit, illetve a Honda is tartotta a lépést a fejlesztési versenyben a Mercedesszel, az RB16B Max Verstappen és Sergio Perez kezében nagyon erős fegyver lehet.