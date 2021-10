Red Bull: nem fogjuk megóvni a Mercedes felfüggesztését

A Red Bull úgy véli, sikeresen előállt egy újabb elmélettel, amely megmagyarázhatja, miért lett jobb a Mercedes autóinak végsebessége a 2021-es Forma-1-es szezon második felére, miután az FIA visszadobta a csillagosok hőcserélő kamrájával kapcsolatos kérdéseiket.

A Red Bull szerint a Mercedes Isztambulban extrém módon ki tudta aknázni egy, az egész mezőny által használt trükköt, miszerint bizonyos sebesség elérésekor a hátsó felfüggesztés középső, összekötő rugói a mindkét oldalról érkező terhelés hatására csökkentik az autó menetmagasságát – Christian Horner pedig annak ellenére, hogy megemlítette a rendszer erejét, ezúttal nem tervez óvni a Mercedes ellen.

„Mint már mondtam azt a hétvége elején is, nem gondoljuk úgy, hogy ez a megoldás illegális lenne” –nyilatkozta Horner többek között a Motorsport.com-nak. „Már egy ideje használják ezt a megoldást, láttuk már az autójukon korábban is, azonban Törökországban a pálya egy egészen extrém beállítást tett lehetővé nekik.”

A Mercedes rendszere azért is működhetett kiemelten jól a török pályán, mert a tavalyi tapasztalatok alapján – majd az eső miatt mindenki a szokásosnál is puhábbra hangolta a felfüggesztéseit, ami megkönnyítette a rendszer aktiválását – ahogyan az az F1TV remek videójából is látszik, nem egyedül csinálták ezt.

Horner azt is megjegyzi, hogy bár nem tartják illegálisnak a Mercedes rendszerét, és annak hatékonysága változó is, még lesznek pályák a 2021-es szezon hátralévő részében, ahol azzal nagy előnyre tehetnek szert.

„Sosem jelentettük ki, hogy ez a megoldás szabálytalan, ezért nem is lenne okunk megóvni azt. Egyes pályákon nagyobb hatásfoka lehet, mint a többin. Itt (Austinban) csökkent az ereje (a bukkanós pálya miatt), ugyanakkor egy olyan (utcai, sima felületű) pályán, mint Dzsidda, elég erős fegyver lehet az arzenáljukban.”