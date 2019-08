Red Bull: Minden stratégiai opció a Mercedesnél volt

Szombaton szerezte meg az első pole-pozícióját Max Verstappen, azonban hiába vezetett a verseny nagy részében, végül a Mercedes pilótájához, Lewis Hamiltonhoz vándorolt a győzelmi trófea, miután 4 körrel a verseny vége előtt megelőzte a kopott abroncsokon futó Red Bull-pilótát.

Christian Hornert, a Red Bull csapatfőnökét a Sky kérdezte a futamról. Horner nem hibáztatja Verstappent, szerinte versenyzője mindent megtett az autóban.

„Mi voltunk jobb pozícióban a pályán, viszont szerintem a Mercedes autója gyorsabb volt a mai versenyen, és elég impresszív volt látni, hogy milyen könnyen tudtak 1 másodpercen belül követni minket. Ráadásul minden stratégiai opció náluk volt. Nem lett volna értelme Maxot 1 másodperces előnyből kihozni. Max mindent kihozott ma az autóból, amit csak tudott.”

„Lehetetlen lett volna az élről kihozni Maxot. A Mercedesnek viszont ebben a pozícióban nem volt mit vesztenie, és be is jött a stratégiájuk. Viszont Max hétvégéje így is kiválóan sikerült, és már csak 7 pontra van Valtteritől a pontversenyben.”

