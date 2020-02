Red Bull: Minden összeállt, a Honda is kiváló munkát végzett

Hamarosan indul a Forma-1 2020-as szezonja, szerdán pedig már el is kezdődnek a barcelonai téli tesztek. Dietrich Mateschitz, a Red Bull tulajdonosa is nagyon várja az új szezon kezdetét, és komoly várakozásai vannak – nem ok nélkül.

Egyrészt a Honda biztató fejlődése miatt, másrészt a Red Bullnál és a korábban még Toro Rosso néven futó AlphaTaurinál lévő folytonosság miatt. Mateschitz a Speedweeknek adott interjút.

Miért vagy ennyire magabiztos az új Forma-1-es szezon előtt?

„Az előző évekkel összehasonlítva egyértelműen idén vannak a legkomolyabb várakozásaink. A motorpartnerünk, a Honda kiváló munkát végzett a télen. Még sosem sikerült ennyi kilométert megtennünk a tesztpadon problémamentesen! A motor tehát lehetőséget ad nekünk arra, hogy teljesítmény és stabilitás szempontjából elöl legyünk.”

A tény, hogy a Red Bull és az AlphaTauri csapata is ugyanolyan maradt, egyértelműen jó jel a Forma-1-ben…

Még több F1 hír: Hiába volt a Williams tavaly a leglassabb, nem építettek egy teljesen új gépet: videón az FW43

„Igen, a folytonosság fontos, minden jól összeállt. Minden kulcspozíciót az arra megfelelő személyek töltik be. Azok a problémák, amik a 2019-es szezon elején még megvoltak, mára már nincsenek meg, ezt már ki lehet jelenteni.”

Valósak a számítógépes adatok?

„Minden számítógépes és szélcsatornás adatunk jobb, mint tavaly volt, és magabiztosak vagyunk azt illetően, hogy ez a pályán is látszani fog. Ez pedig azt jelenti, hogy reméljük, a világbajnoki címért tudunk majd harcolni.”

Az is előnyös, hogy a tavalyi év végével összehasonlítva a párosaitok is ugyanolyanok maradnak a szezon előtti teszteken?

„Abszolút, hiszen mindenki bizonyította a képességeit. Max Verstappenben megvan a potenciál arra, hogy világbajnok legyen, és Alex Albont lepte meg a legjobban az, hogy mennyire jól végezte el a nehéz feladatokat az első szezonjában. És Daniil Kvjat és Pierre Gasly is tudja tartani a tempót az élmezőnnyel.”

Aláírtátok már a szerződéseket az FIA-val és a Forma-1 jogtulajdonosával, a Liberty Mediával, amely nagyon sok pénzről dönt?

„Még nem. De ez csak a részletek megírásáról szól. Nem hiszem, hogy bármilyen problémába ütköznénk. Már korábban is mentünk egy ideig alapszerződés nélkül, de minden készen áll arra, hogy aláírjunk.”

A Honda Forma-1-es elkötelezettsége csak 2021 végéig biztos. Folytatni fogják ezután is?

„Még van két szezonunk arra, hogy döntsünk erről. És ez a teljesítményünkön is múlik.”

A Red Bull Ring F1-es jövője is kérdéses, hiszen a szerződése 2020-ig él a Forma-1-gyel. Hosszabbítani fogtok?

„Szerintem igen. Egy ehhez hasonló projekt célja, hogy hosszú távú legyen. Tavaly 2025-ig hosszabbítottunk a MotoGP-vel. Chase Carey elégedett a helyszínnel, és szeretne hosszabbítani Ausztriával. Szóval nem lesz probléma a hosszabbítás.”

Visszatérhet Sebastian Vettel a Red Bullhoz 2021-ben? A Forma-1-ben sok a spekuláció…

„Nem gondolkoztunk erről.” – zárta Mateschitz.

Hivatalos felvételeken a 2020-as Red Bull, amit a Honda motorja kelt életre. Az RB16-ot először Max Verstappen vihette pályára Silverstone-ban egy shakedown keretén belül, zárt kapuk mögött.