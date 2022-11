Red Bull-mérnök: Verstappen még nem tudja olyan jól fejleszteni az autót, mint Vettel

Guillaume Rocquelin 2009 és 2014 között Sebastian Vettel versenymérnöke volt, és kulcsszerepet játszott a Red Bull első domináns korszakában. Miután a német pilóta négyszeres világbajnokként a kiábrándító 2014-es szezon után a Ferrarihoz igazolt, Rocky a Red Bull vezető mérnöke volt a versenyhétvégéken, egészen a 2022-es Ausztrál Nagydíjig.

Rocquelin munkáját Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase vette át, Rocquelin pedig egy sorral hátrébb lépett, és jelenleg a Red Bull juniorprogramjában dolgozik.

Vettel hiába jelentette be a visszavonulását, idén még kiveszi a részét az Aston Martin 2023-as autójának fejlesztéséből, Mike Krack csapatfőnök elmondása szerint még most is annyira lelkes Vettel, hogy Mexikóban „ki kellett rúgniuk” őt a megbeszéléseikről, hogy a mérnöki munka helyett a verseny előtti pihenéssel foglalkozzon, Rocquelin pedig úgy véli, hogy ezen a területen Verstappen sokat fejlődhet még.

„Sebastian érettebb versenyzőként érkezett hozzánk” – idézi a MotorsportWeek Rocquelint, aki a Les Fous du Volant podcastnek volt a vendége. „Sebastian kijárta a Schumacher-iskolát. Rengeteg kérdése volt, mindig jegyzetelt, és nagyon alapos volt. Nem véletlenül nyert több bajnoki címet is, mentálisan és technikailag is felkészültebb volt.”

„Talán Max tehetségesebb, és mindig is erre támaszkodott, míg Sebastian egy komplettebb csomag volt. Max mindig is főnök volt. Elképesztő önbizalma van, pontosan tudja, mit szeretne, és nagyon közvetlenül kommunikál.”

„Ugyanakkor véleményen szerint Max több másik pilótánál is gyengébb az autó technikai részének megértésében. Max egy született vezér, de szerintem még nagyon sokat kell tanulnia az autó fejlesztésének szempontjából.”