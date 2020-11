Red Bull: Megpróbáljuk újra felépíteni Albont…

Alex Albonnak idén bizonyítania kell, hogy megérdemli a Red Bull Racing 2021-es ülését, amennyiben pedig ez nem sikerül neki, akkor az energiaitalos istálló „házon kívülről” hozhat versenyzőt – többek között Nico Hülkenberg és Sergio Perez is elérhető a pilótapiacon.

Az Emilia-Romagna Nagydíjon Albon a verseny nagy részében a forgalomban ragadt, a safety caros újraindításnál pedig hibázott, így végül pontot sem szerzett Imolában, a Red Bull pedig Max Verstappen kiesésének köszönhetően idén harmadszor nullázott.

A brit-thai pilótának pedig négy versenye maradt a bizonyításra. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner Albon imolai teljesítményéről így nyilatkozott a Sky F1-nek:

„Nehéz versenye volt Alexnek, ugyanis végig Charles Leclerc-rel és Daniel Ricciardóval volt versenyben. Aztán az újraindításnál a friss gumikon haladó Perezzel harcolt, majd a második sikánnál elvesztette az irányítást a kocsija felett. Rendkívül frusztráló számára, hogy pont nélkül távozik Imolából, és a csapat számára is frusztráló a dolog.”

„Nyilvánvalóan megpróbáljuk újra felépíteni őt a Török Nagydíjra” – tette hozzá a csapatfőnök.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko pedig azt mondta, hogy akár az utolsó versenyig várhatnak a versenyzőjüket érintő döntés meghozatalával.

Albon pedig azt mondta, hogy valószínűleg az volt a legnagyobb hibája vasárnap, hogy nem jött ki új, lágy gumikért a safety caros periódus alatt, így pedig kiszolgáltatott helyzetbe került a pályán a kiállást teljesítőkkel szemben.

„Ez is egy olyan futam volt, ahol végig más autók mögött voltam. Nem igazán tudtam mit tenni. Utólag azt mondom, hogy valószínűleg ki kellett volna jönnünk nekünk is, és természetesen a miénk volt az első autó, amelyen régi gumi volt, és nehéz lett volna feltartani a többieket.”

„Szerintem volt néhány összeérésem is, amelyek hozzájárultak a megpördülésemhez. Ez is egy olyan verseny volt, ahol a dobogóért is harcolhattunk volna, ha kiállunk a bokszba. De ez van.”

Az időmérőn viszont 4 tizedmásodperc alatt tudott maradni a 24 éves versenyző csapattársához, Max Verstappenhez képest, így a hatodik helyről rajtolhatott Imolában. Amikor Albont arról kérdezték, hogy tudná-e még jobban nyomni, így válaszolt:

„Már most is a legjobbamat nyújtom, őszintén mondom. Nincs szó arról, hogy ne adnék bele mindent, de természetesen a továbbiakban is minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Utólag visszatekintve ez nem volt egy rossz hétvége, de most már Törökországra fókuszálunk” – mondta az egyszeres dobogós.

