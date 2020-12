Red Bull: képesek lennénk saját motort is építeni a Forma-1-ben

Egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a Red Bull 2022-től is a Honda motorjait használja a Forma-1-ben, így várható, hogy a Milton Keynes-ben székelő csapat hamarosan saját motorrészleget hoz létre a karosszéria és aero részleg mellett.

Amennyiben az ehhez szükséges infrastruktúrát kiépítik a csapaton belül, a Red Bull szerint arra is lenne lehetőség, hogy a következő, a jelenleginél olcsóbbra és egyszerűbbre tervezett motorformulára már a saját motorját készítse el.

A Motorsport-Total.com-nak adott exkluzív interjújában a csapat tanácsadója, Helmut Marko elmondta, hogy ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés az lesz, hogy az – akár már 2025-ben – érkező új motorok elég olcsóak lesznek-e a Red Bullnak ahhoz, hogy megérje nekik abba fektetni.

„Ha azok a pletykák igazak lesznek, hogy az új motor sokkal olcsóbb lesz, az MGU-H teljes mellőzésével, de így is innovatív tud maradni, és az évenkénti ára valahol 50 millió euró körül marad, akkor sokkal kisebb problémát jelentene, mint a jelenlegi erőforrások.”

„Ez azt is jelentené, hogy egy ilyen motor fejlesztését akár Milton Keynes-ben is elvégezhetnénk. Az, hogy ez teljesen független lenne, vagy valamilyen együttműködés eredménye, az már csak megbeszélés tárgyát képezné.”

A Red Bull legfontosabb feladata azonban még mindig az, hogy 2022-től kezdődően bebiztosítsák magukat. Marko óvatosan mondta, hogy az FIA még semmit nem véglegesített az általuk kért fagyasztásból, de szerinte pozitív irányba haladnak.

„Reményeink szerint még az év végéig meg tudunk egyezni erről az FIA-val és a Liberty-vel. Az egyértelmű, hogy nem mindegyik gyártó egyezik ebbe bele, de nincs értelme egy költséges fejlesztési programot elfogadni, amikor tudjuk, hogy azt csak korlátozott ideig használnánk.”

„Azt mondanám, hogy 80-85% az esélye annak, hogy megegyezünk a Hondával” – mondta Marko arra a kérésre, hogy pontosítson, mekkora eséllyel veszik át a Honda motorjait, majd hozzátette, hogy egyelőre B tervük sincsen. „Csak erre fókuszálunk jelenleg.”

A Hondának már most is van egy apró épülete a Red Bull gyára mellett Milton Keynes-ben, Marko pedig elmondta, hogy a jövőben is itt végeznék el a Honda motorok karbantartását.

„A tervünk az, hogy a motorral kapcsolatos munkákat a már meglévő Red Bull kampuszban folytatnánk, egy erre specializált épületben.”

Marko azt is elmondta, hogy 2021-ben nem lesz a csapatnál első és második számú pilóta.

