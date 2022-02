Red Bull: „Hiba volt bejátszani a közvetítésekbe az FIA-s rádiózásokat”

A brit szerint, kinek hangját egyébként jó néhányszor hallhattuk a tavalyi szezonban, ez a lépés még nehezebbé tette Michael Masi munkáját, ráadásul felesleges ellentmondásokat is generált, miközben a csapatfőnökök egyre inkább átvették a csatornát, és próbáltak mindenféle módon nyomást helyezni a versenyigazgatóra.

A 2021-es évben gyakori volt, hogy az F1-es rajongók belehallgathattak a csapatok és Michael Masi között zajló kommunikációba. A Red Bull oldaláról Jonathan Wheatley volt a szószóló, bár látszólag ő mégsem támogatta annyira ezt a nyitottságot.

„Igazából a nézőn múlik, hogy eldöntse, ez bármit is hozzátett-e a közvetítésekhez vagy sem, de véleményem szerint rossz döntés volt mindezt bejátszani. Michael esetében egy tehetséges emberről beszélünk, akit gyorsan az oroszlánok közé dobtak, miközben reméljük, egy nap be tudja tölteni a Charlie Whiting által hátrahagyott űrt” – mondta a The Jack Threlfall Show-ban.

„Charlie jó barátom volt, és hatalmas ürességet hagyott az FIA-n belül. Mi támogattuk Michaelt a kinevezése után, és ő is támogatta a csapatokat, ilyen szempontból tehát jól dolgoztunk együtt. Ez a kooperáció ugyanakkor megáll, ha mindent adásba tesznek.”

Wheatley arra hívta fel a figyelmet, hogy a színfalak mögötti beszélgetések publikussá válása miatt nem mindent lehet már elmondani. Emellett pedig bármi, amit mondanak, rögtön nagyító alá kerül, az emberek pedig szétcincálják azt.

„Én nem beszélek a médiával, az FIA-s rádiózás pedig azért van, hogy a sportszabályokról beszéljünk nagyon szakmai szinten. Most már viszont nem mondhatod szabadon, hogy ennek a szabálynak ezt a részét nem kéne követnünk egy ideig, vagy talán ezt most másképp kéne csinálnunk. Ezt már nem lehet a közvetítés miatt.”

Egy másik aspektus pedig az, hogy a csapatfőnökök is egyre gyakrabban kezdtek beleszólni a beszélgetésbe, ezt azonban idéntől már kitiltják. Tavaly ez ugyanakkor még komoly nyomást helyezett Masira, akinek amúgy sem volt könnyű dolga a sok vitatott eset miatt.

„Egy adott ponton már a csapatvezetők vették át a csatorna irányítását. Ez önmagában logikus, mert olyan nagy a nyomás, és mert a döntések egyszerűen már túl fontosak.” Wheatley most csak abban reménykedik, hogy idén az ő munkája is újra visszatér a színfalak mögé, tehát nem fogják azokat sem adásba tenni. „Ez nem segít senkinek” – zárta gondolatát a brit.

