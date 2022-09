Red Bull: Figyelemre méltó, hogy a Mercedes még nem tudott nyerni

2014 és 2021 között egy kivételé minden egyéni és konstruktőri világbajnoki trófea a Mercedesnél landolt a Forma-1-ben, a 100 százalékos arányt Max Verstappen miatt nem tudták elérni, aki tavaly a drámai Abu-Dzabi szezonzárón megszerezte első világbajnoki címét.

Sokan arra számítottak, hogy az új szabálycsomag ellenére is a marad a Mercedes-dominancia, azonban a német istálló idén egyelőre futamgyőzelem nélkül, a csapatbajnokság harmadik helyén áll.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner elismerte, őt is meglepte, hogy a hosszú dominancia után 2022-ben még nyeretlenek, miközben arra számított, hogy újult erővel fog visszatérni tavalyi nagy riválisuk:

„Igen, meglep, mert elég korán átálltak a 2022-es kocsijuk fejlesztésére, és nagy nyilvánosságot kapott, hogy ezzel a tavalyi világbajnokságukat is veszélyeztették.”

„Aztán amikor leleplezték az új autójukat, a fejlesztésükkel nagyon radikálisan másnak tűnt, mint a többi autó, és tekintve, mennyire domináns volt a Mercedes az utóbbi években, mindenki arra számított, hogy ismét hasonló helyzetben lesznek, miközben nyilván fájt nekik a 2021-es vereség.”

„Mi is úgy éreztük, hogy újult erővel fognak visszatérni, ennek értelmében figyelemre méltó, hogy 8 év dominanciája után 2022-ben még nem tudtak egy futamot sem megnyerni” – mondta Horner a Beyond the Grid podcastben.

