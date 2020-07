Red Bull: Csak Silverstone-ra lesz világosabb képünk az erősorrendről

A koronavírus-járvány miatt hosszú időn keresztül szünetelő 2020-as Forma-1-es szezon ezen a hétvégén Ausztriában kezdetét veszi, bár egyelőre még csak 8 verseny helyszínét és dátumát jelentették be hivatalosan – a naptárban pedig két duplázás is szerepel: a Red Bull Ringen és Silverstone-ban is két futamot rendeznek.

A koronavírus teljesen átírta a csapatok fejlesztési terveit is, hiszen normál esetben már a szezon közepén járnánk, mégis július elején vagyunk, és az idény első versenyhétvégéjét izgulhatjuk végig.

A járvány kitörésének következtében a technikai szabályváltoztatásokat is 2021-ről 2022-re tolták át, ami azt jelenti, hogy további még egy évig fognak ugyanolyan technikai szabályokkal versenyezni az F1-ben, emellett a fejlesztések számát is erősen limitálni fogják, az FIA pedig egy zsetonrendszert is bevezet a fejlesztésekre.

A Red Bull meglehetősen sok újítással fog indulni a szezon első, ausztriai versenyén, ráadásul a Honda-motor is átesett egy fejlesztésen. És bár sok csapat készül nagyobb fejlesztésekkel a szezonnyitóra, a Red Bull egyik riválisa, a Ferrari csak a Magyar Nagydíjra hoz nagyobb fejlesztési csomagot.

Christian Horner, a Red Bull Racing csapatfőnöke többek között a várakozásairól beszélt a Motorsport.com-nak adott interjújában.

„Azt gondolom, hogy elég jól sikerült a szezon előtti felkészülésünk. Úgy érzem, hogy a Mercedes egy kicsivel még mindig előrébb jár. De minden a fejlesztési rátán fog múlni. És nyilvánvalóan ez vonatkozik a motor fejlesztésére is.”

„Biztos vagyok benne, hogy a topcsapatok olyan fejlesztéseket fognak hozni, amelyeket normál esetben csak az európai szezon elejére hoztak volna, és az lesz a kérdés, hogy mennyit fognak hozni a pályán a fejlesztések. Melyik autó tudja a legtöbb teljesítményt kisajtolni a kocsijából?”

„És természetesen különleges helyzetben vagyunk, mivel tulajdonképpen másfél évünk lesz arra, hogy a maximumot hozzuk ki ezekből az autókból. Tehát ez egy „kirakatrabláshoz” hasonló szezon lesz, meghosszabbított fejlesztésekkel, hiszen az idei autót fogjuk használni jövőre is.”

Horner emellett azt is elmondta, hogyan változtatta meg a Red Bull a fejlesztési terveit azután, hogy a 2020-as év első felében nem voltak versenyek, a Forma-1-es gyárakat pedig hosszú hetekre be kellett zárni.

„A normális fejlesztési folyamat folytatódott természetesen, mert nyilvánvalóan elég sok fejlesztés volt tervben a tesztek után, amelyeket normál esetben Zandvoortban vagy Vietnamban tettünk volna fel az autónkra.”

„Ezek a fejlesztések tehát ott lesznek az autónkon Ausztriában. Fontos lesz, hogy gyorsan felvegyük a tempót. A Red Bull Ring pedig trükkös, elég különleges pálya. Nem gondolom, hogy pontosan meg lehetne ítélni az erőviszonyokat a két osztrák verseny után, de még a magyar futam után sem, hiszen a budapesti is egy különleges pálya.”

„Tehát valójában csak Silverstone-ra kaphatunk világosabb képet arról, hogy hogyan néz ki az erősorrend idén.” – mondta Horner.