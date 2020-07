Red Bull: Biztosan visszatér a DAS és a Racing Point témája!

Az Ausztrál Nagydíj előtt több vitás téma is volt a Forma-1 világában: a Ferrari titkos megállapodása az FIA-val, a Mercedes DAS-rendszere és a Racing Point autója, amely rendkívül hajazott a Mercedes tavalyi kocsijára.

Hivatalos óvást viszont csak akkor lehet benyújtani a DAS vagy a Racing Point RP20 ellen, hogyha már egy versenyen is használták az adott rendszert vagy autót – márpedig az Osztrák Nagydíjon a Racing Point biztosan rajthoz áll, azt viszont még nem tudni, hogy a Mercedes beveti-e a DAS-t versenykörülmények között.

A Motorsport.com a Red Bull Racing csapatfőnökét, Christian Hornert megkérdezte a paddock politikai témáiról is, a csapatfőnök pedig így válaszolt:

„A Forma-1-ről van szó, tehát biztosan vissza fognak térni ezek a témák. Versenyképes csapatokról, kompetitív állatokról van szó… kérdéses lesz a Mercedes a DAS-szal, ahogy a Racing Point autója is, és ki tudja, hogy mi kerül még a napirendre.”

Horner azt is elmondta, hogy a csapatok holisztikus nézőpontot alkalmaztak, amikor a szabályokról tárgyaltak, ennek pedig az volt az célja, hogy mindenki túlélje a koronavírus-járvány okozta gazdasági nyomást – ezért is tartották meg plusz egy évre a 2020-as autókat, és ezért csökkentették a 2021-től bevezetésre kerülő költségvetési sapka összegét.

„Meglehetősen sok tevékenységet végzett az FIA és a jogtulajdonos a szabályok kapcsán. Én nyilvánvalóan keményen lobbiztam azért, hogy elhalasszuk az új technikai szabályok bevezetését, amit 2022-re toltunk át. Szerintem ez volt a helyes döntés, mert óriási költségekkel járt volna, ha ilyen kevés idő alatt kellett volna elkészítenünk az új autót.”

„Nyilvánvalóan a költségvetési sapka kapcsán opportunizmussal is lehetett találkozni, de azt gondolom, hogy józan, felelős kimenetele lett a dolognak. Erősen fókuszáltunk arra is, hogy minél korábban visszatérhessen a versenyzés, és hogy milyen kompromisszumokat kell meghoznunk emiatt: bizonyos alkatrészek fejlesztéseit befagyasztottuk, hogy ne szálljanak el a költségek.”

„Volt néhány jelentős terület, ahol szintén a holisztikus nézőpontot kellett alkalmaznunk – ide tartozott a motor területe is. Tehát nyilvánvalóan az Ausztrál Nagydíj lefújása és az Osztrák Nagydíj hete között is rendkívül elfoglaltak voltunk, de a dolog végkimenetele nagyon józan volt.” – mondta Horner.

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images