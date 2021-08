Red Bull: az ellenfeleink mutogatása csak azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk

A 2021-es Forma-1-es szezon még a vártnál is szorosabb bajnoki küzdelmet hozott, miután a Red Bull és a Honda csomagja már legalább olyan jó, mint a Mercedesé, akik 2014 óta egyetlen egyszer sem izzadtak meg igazán a külső nyomástól.

A Red Bull azonban jóval nagyobb kihívást jelent számukra, így nem csoda, hogy több fronton is támadást indítottak ellenük, kezdve a hátsó szárny üggyel, amelyért a Mercedes is erősen lobbizott – Christian Horner szerint még annál is erősebben, mint amit ebből a szurkolók láttak.

„Elképesztően sok energiát fektettek ebbe, többet, mint amire számítanátok” – mondta Horner a Motorsport.com-nak. „Egyértelmű, hogy ez is a stratégiájuk része, de szerintem ez csak azt mutatja, hogy valós veszélyként tekintenek ránk.”

„Csak akkor kezdenek újjal mutogatni rád az emberek, amikor valamit jól csinálsz.”

Azt nem tudni, hogy a Red Bull esélyei milyenek lennének a bajnoki címre a 2021-es szezont megelőző szabályváltoztatások nélkül, hiszen az FIA a Mercedes számára nagyon érzékeny területeken módosított: csökkentették a padlólemez, a diffúzor alsó elemeinek, és a hátsó fékhűtőkre szerelhető szárnyak méretét is.

Voltak azonban már jelek a 2020-as szezon végén is, amelyek azt mutatták, hogy a Red Bull sikeresen megoldotta az RB16 korrelációs problémáit, amelyek az inkonzisztens teljesítményükhöz vezettek. Max Verstappen Abu-Dhabiban aratott győzelme mellett érdemes volt azt nézni, hogy a szezon során néha megmagyarázhatatlanul szenvedő Alex Albon is jóval közelebb volt a két Mercedeshez, és azok után, hogy a szezon alatt hajlamos volt beleszürkülni a középmezőnybe, majdnem 40 másodpercet adott az 5. Lando Norrisnak.

„Valamilyen szinten természetesen profitáltunk abból, hogy átmentettük az idei évre az alkatrészeket” – mondta a 2021-es szezon előtti munkájukról Horner. „Kulcsfontosságú volt, hogy megértettük a korrelációs problémáinkat, aminek óriási hatása volt arra, hogyan alakult az idei első 6 hónapunk.”

Horner szerint nem lehet csak egyetlen területnek tulajdonítani a 2021-es autójuk versenyképességét:

„Sikerült megértenünk a problémáink nagy részét, amelyeket meg is oldottunk, ami egy sokkal erősebb autót eredményezett. Ehhez hozzá kell vennünk, hogy a Honda óriási erőfeszítésekkel az eredetileg 2022-re tervezett fejlesztéseit már a télen elvégezte, ami lehetővé tette, hogy ilyen legyen a csomagunk.”

Miután a csapatok fejlesztési figyelme már szinte teljesen 2022-re terelődött, nem számíthatunk nagy változásokra és fejlesztési hajrára a szezon második felében sem, a Red Bull pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy végre megtörjék a 2014 óta tartó Mercedes-uralmat.

„Már hat versenyt nyertünk idén, ami fantasztikus eredmény, jobb, mint amit az utóbbi években elértünk, és mindenki nagyon izgatott, hogy részt vehetünk a bajnoki küzdelemben. 7 hosszú évig csak kiegészítő szerepet játszottunk, stratégiai húzásokkal tudtunk csak versenyeket nyerni, de nem voltunk képesek ilyen teljesítményre egy teljes szezonon keresztül.”

„Most ehhez minden adott, a karosszéria, a motor, és a tapasztalt pilóta. Még jobb munkát kell végeznünk a szezon második felében. Lesz még egy pár kihívás a pályán és a pályán kívül is. Most még versenyről versenyre gondolkodunk és dolgozunk, de az is igaz, hogy minél közelebb kerülünk majd a szezon végéhez, annál nagyobb lesz majd a nyomás.”