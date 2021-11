Red Bull: a Mercedes már nem élvezheti az „abnormális” előnyét az egyenesekben

A 2021-es szezon második felére is jutott egy hátsó szárny vita a Mercedes és a Red Bull között: míg a Mercedes az év elején az egész hátsó szárny megdőlését látta problémásnak a Red Bullnál, amire reagálva szigorított is a terheléses tesztjén az FIA, a Red Bull most az alsó vízszintes elem meghajlására utaló jelekre figyelt fel – az FIA pedig egy újabb terheléses teszttel saját adatgyűjtésbe kezdett a katari futamot követően.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint eddig is teljesen szabályos volt a szárnyuk, és a Red Bull csak „szellemeket” látott a hátsó szárnyukról készült fotóikon, de a Red Bull szerinte valami mindenképpen változott, mivel már nem látnak akkor különbségeket a két autó végsebessége között.

Christian Horner szerint az, hogy a katari hosszú egyenesekben is hasonló végsebességet tudtak elérni, mint a Mercedes, azt jelenti, hogy a nyári szünetet követően ismét megváltoztak az erőviszonyok a két élcsapat között.

„Szerintem a legutóbbi versenyeken teljesen abnormális végsebességet láthattunk tőlük” – mondta Horner a katari futamot követő sajtótájékoztatóján.

„Szerintem Totónak is fájdalmas volt elismernie, hogy gyorsultak az egyenesekben, amikor nem változtattak semmit az autón, de biztató volt, hogy Silverstone óta most először sikerült hozzájuk hasonló végsebességet elérnünk.”

Bár azt Horner sem tudja, hogy az FIA ellenőrzése miatt történt-e ez a változás, mivel azt pusztán információgyűjtés miatt végezték el – nincsen szabály, ami alapján büntethetnék a csapatokat, szerinte pozitív, hogy foglalkoztak a témával.

„Örülök, hogy kézben tartják az ügyet, és biztos vagyok benne, hogy a most bemutatott tesztek képesek lennének megszünteti a trükközéseket.”

Katarban mindössze 3,2 km/h volt a különbség a leggyorsabb Mercedes és Red Bull között az időmérőn a célegyenesben, azonban ez nem egy teljesen egyedi eset. Bár ez az érték tényleg jóval alacsonyabb, mint a Brazíliában látott 8,7 km/h-s különbség, Törökországban is csak 3,5 km/h volt a különbség, az Egyesült Államokban pedig 5 km/h-s különbség mellett is meggyőző győzelmet szerzett Max Verstappen.

A Mercedes szerint pedig a Katarban látott kisebb különbségekhez az vezetett, hogy mindkét csapat nagyobb leszorítóerős csomaggal ment:

„Mutatott nektek valamilyen adatokat, elemzést az egyenesekben mutatott teljesítményről” – kérdezett vissza Toto Wolff arra a kérdésre, hogy mit szól Horner állításairól.

„Szerintem ezen a pályán a jó teljesítmény nem kifejezetten függött a motorerőtől, de érdekes módon ők is jó munkát végeztek azzal a nagy szárnnyal (az időmérő előtt a Red Bull kénytelen volt egy, az ideálisnál nagyobb szárnyat felrakni az autójára a DRS-mechanizmusuk folyamatos meghibásodása miatt), szóval örülök, hogy örülnek.”

„Majd meglátjuk, hogy mi lesz Szaúd-Arábiában, talán megint hallunk ezzel kapcsolatban valamit. Már nem tudom követni a másik oldalról érkező kommentárokat és pletykákat.”