Red Bull: A Mercedes előnnyé tudta kovácsolni a tavalyi hátrányát

Bár a Hungaroring karakterisztikája rendre fekszik a Red Bullnak, a csapatfőnök, Christian Horner úgy gondolja, a topcsapatok közti különbségek az idei szezonra átalakultak. Horner szerint a Mercedes korábbi gyenge pontját erősséggé tudta „varázsolni” idénre, és már a lassú kanyarokban is rendkívül erősek az Ezüst Nyilak.

A Motorsport.com arról kérdezte meg Hornert, hogy szerinte a Red Bull lesz-e majd a favorit Magyarországon.

„Szeretünk a magyar pályán versenyezni. Viszont a Mercedes lassú kanyarokban mutatott teljesítménye elég erős, szerintem kemény ellenfelek lesznek majd a hétvégén.”

A Red Bullnak van oka az optimizmusra, ugyanis az RB15 az utóbbi időben erős teljesítménnyel tudott előrukkolni, az előző 3 nagydíjból kettőt pedig a versenyzőjük, Max Verstappen tudott megnyerni. Horner meg van győződve arról, hogy sikerült plusz teljesítményt lehívniuk a kocsi potenciáljából, azonban még ennél is többre van szükségük ahhoz, hogy folyamatosan felvegyék a harcot a Mercedesszel.

„Azt gondolom, sikerült jobb teljesítményt elérnünk az autónkkal. A kasztni és a motor egyre jobb, és van még pár dolog, amit a szezon második felében fogunk bevetni. A szabályok stabilok maradnak 2020-ban is, tehát bármit is tanulunk idén az autónkról, az jövőre is a hasznunkra válhat.”

Bár a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko 5 győzelmet tűzött ki a 2019-es szezonra, Horner nem akar hasonló célokat kitűzni.

„Én sosem beszéltem 5 futamgyőzelemről. Ez Helmut célja és optimizmusa. Én mindig versenyről versenyre gondolkodom. Fantasztikus dolog, hogy már 2 győzelmet szereztünk, hiszen ez az első évünk a Hondával. Ha a Honda 1-2 évvel ezelőtti eredményeiket nézzük, láthatjuk, hogy fantasztikus fordulatot mutattak be.” – zárta Horner.

