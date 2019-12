Red Bull: A Honda minden ígérete teljesült

A Red Bull Racing a Renault partnereként 2010 és 2013 között négy világbajnoki címet nyert, a hibrid-éra kezdete óta viszont egyszer sem értek fel az F1 csúcsára. A Red Bullt frusztrált volt a francia márka teljesítményének és megbízhatóságának hiánya miatt.

Aztán a Red Bullnak jól jött, hogy a McLaren szakított a Hondával, és 2018-ban a Toro Rosso lett a japán motorgyártó partnere, hogy ki tudják értékelni a Honda teljesítményét. Aztán 2019-től már a Red Bull is a Honda erőforrásait használja.

A Honda pedig rögtön jobb megbízhatóságot tudott szállítani, és a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner elmondta a Motorsport.com-nak, hogy a teljesítményükben rejlő potenciál is nagyobb, mint a Renault-ban.

„Nyilvánvalóan rengeteg táblázatot mutatott nekünk a Renault a motorról, de sosem realizálódott az a potenciál, amely ezekben a táblázatokban szerepelt. Ez volt az első év, amikor minden abszolút teljesült az ígéretekből.”

„És ez egy másfajta környezet, egy más típusú partnerség. Egy igaz partnerség, és látszik, mennyit jelent a Hondának, amikor jó eredményt szereznek, amikor pole-pozíciót vagy futamgyőzelmet szereznek. Az egész üzleten belül óriási a büszkeség és az elégedettség.”

„Szóval szerintem ez egy nagyon más kapcsolat, mint ami a Renault-val volt a V6-os turbó-hibrid-érában.”

Bár a Red Bull elégedettebb a hondás partnerséggel, statisztikailag a motorbeszállító-csere után stagnál a formájuk. A „bikák” idén két ponttal kevesebbet szereztek, mint az előző szezonban, és futamgyőzelemből is négy helyett hármat szereztek – bár ehhez hozzátartozik az, hogy Daniel Ricciardo elhagyta a csapatot, aztán előbb Pierre Gasly, majd Alex Albon lett Verstappen csapattársa.

Max Verstappen viszont élete legeredményesebb szezonját teljesítette a Forma-1-ben: az egyéni pontverseny harmadik helyén végzett, 278 pontot és 3 futamgyőzelmet szerzett 2019-ben.

„A pályán 3 pole-pozíciót szereztünk, és 3 futamgyőzelmet is szereztünk. Nyerhettünk volna Monacóban is, és nyernünk kellett volna Mexikóban. Austinban is nagyon gyorsak voltunk. Szóval sok különböző pályán jók voltunk.”

„A Honda sokat fejlődött minden egyes motorfejlesztéssel, és az üzemanyagpartnerünkkel is harmóniában dolgoznak. Szóval ahelyett, hogy harcolnánk, mindig igazi ügyfélnek érezzük magunkat, ez egy valódi partnerség. És ugyanazokkal a célokkal rendelkeznek, mint mi, ez is jó hatással van a kapcsolatunkra.”

A Red Bull eredetileg 2020 végéig szerződött a Hondával, viszont nemrégiben 2021 végéig hosszabbítottak a felek, ráadásul már 2022 és 2023 kapcsán is tárgyalnak.

„Jó, hogy van terünk lélegezni, és a rövid távra is figyelmet fordítanak. És természetesen most várjuk, hogy milyenek lesznek a szabályok 2022-től például a homologizációt tekintve. De azután az év után, amelyet a Hondával teljesítettünk, természetes konklúzió volt, hogy meghosszabbítjuk a partnerségünket.” – nyilatkozta Horner.

