Red Bull: a bakui pálya lesz a rendbehozott DRS-ünk igazi tesztje

Hiába tűnik pokolian gyorsnak az RB18-as, a Red Bull Racing számára már többször is feladta a leckét a 2022-es konstrukció megbízhatósága. A szezon nyitányán azonnal kettős kieséssel kezdett a csapat Bahreinben, majd Max Verstappen autója Melbourne-ben is megadta magát.

A regnáló világbajnok a Spanyol Nagydíjon ugyan diadalmaskodni tudott, de a komplett hétvégén küszködött a DRS-ével, ami a futamon alaposan megnehezítette a dolgát a George Russell elleni csatában.

A Monacói Nagydíj előtt aztán a bikások mérnökei rávetették magukat a probléma megoldására, hogy egyszer és mindenkorra kiküszöböljék a nyitható hátsó szárny jelentette gondokat. Paul Monaghan elismerte, megtanulták a fájdalmas leckét és most egy új, állandó megoldást helyeztek üzembe.

Mint azt a csapatnál is elismerték, a DRS-problémákat saját maguknak okozták, amikor ennek az elemnek a karcsúsításával igyekeztek meg az RB18-as súlyán csökkenteni, így pedig nem voltak kellőképpen merevek a hátsó szárnyak.

„A kutatás és az ellenőrzések után megkönnyebbültünk. Néhány okos ember nagyon rövid idő alatt fenomenális végzett a csapaton belül, hiszen a kihívás pályáról pályára változott, éppen úgy, hogy a DRS-zóna sebessége és a körülmények is“ - magyarázta Monaghan.

„Nagyon sokat tanultunk Spanyolországban, sokkal boldogabb vagyok amiatt, mert sikerült módosítanunk. Bosszantó persze, hogy ezt a leckét így kellett megtanulnunk, de most már csak igyekszünk továbblépni“ - tette hozzá a mérnök.

Bár Monacóban is akadt gondja Verstappennek a DRS-sel, összességében működött a rendszer, de ez annak is betudható, hogy viszonylag alacsonyabb légellenállással és sebességgel kellett szembenéznie. Bakuban viszont 2,2 kilométer hosszú az egyenes, ahol a 340 kilométer/óra végsebességet is elérik az autók.

„Baku ismét más kérdéseket vet fel. A DRS nyitósebessége Monacóban 160 kilométer/óra, Bakuban pedig 300. Itt már nemcsak a szárnyra helyeződő súlyról, hanem a saját aerodinamikai terheléséről is beszélnünk kell“ - vélekedett Monaghan.

A Red Bull főmérnöke kijelentette, bár úgy fest, megoldották a nyitható hátsó szárnnyal kapcsolatos gondokat, ostobaság lenne a babérjaikon ülni. „Tudjuk, hogy mit csináltunk rosszul. Az volt a feladatunk, hogy kijavítsuk és ezt meg is tettük“ - zárta a szakember.

