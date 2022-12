Red Bull: 2023-ban sem lesznek egyformák az F1-es autók

A 2022-es szezon előtt az F1 bemutatta a saját koncepcióautóját is az új szabályrendszerről. Emellett előszeretettel hangoztatták a szabályalkotók is, hogy a 2022-es technikai szabályzat jóval szigorúbb lett annak érdekében, hogy a mezőny a korábbiaknál is szorosabbá válhasson.

Ez természetesen azt is jelentette, hogy az F1-es közösség elkezdett amiatt aggódni, hogy túlságosan egyformák lesznek 2022-ben az F1-es autók, és a motorsportok csúcsának tartott sorozat elveszíti az egyediségét az egyenautós bajnokságokkal szemben.

Szerencsénkre ez nem így lett, és a szezon elején a csapatokat és magát az F1-et is meglepte az a változatosság, amit a csapatok Bahreinben prezentáltak nekik.

Az év közben kialakult egy pár iránymutató kialakítás, mint például a Red Bull oldaldoboz-formája, amit a Williams, az Aston Martin és a McLaren is átvett, de Paul Monaghan, a csapat vezető mérnöke szerint ez nem jelenti azt, hogy csak egyetlen győztes koncepció lesz 2023-ban a Forma-1-ben.

„Röviden, nem” – válaszolta Monaghan arra a kérdésre, hogy 2023-ban már egyformán néznek-e ki majd az autók a legjobb megoldások kikristályosodása után.

„Hosszabban, szerintem még nem tartunk itt a szabályok adta lehetőségek kiaknázásával kapcsolatban. A szabályok több területet érintenek, mint korábban, de ez nem jelenti azt, hogy azokat nem lehet egymástól eltérően értelmezni, elég csak megnézni a különbségeket a Ferrari a Mercedes és a Red Bull autója között.”

„A szabályokon már 2023-ra is módosítottak, és kétlem, hogy mindenki ugyanúgy reagált volna az új feladatra. A Forma-1 természete nem ilyen, jövőre is megmaradnak az autók közötti eltérések. Az lehet, hogy azok kevésbé lesznek látványosak, mint mondjuk 2010-11-12-ben, de a sport is változik, mivel változnia kell.”