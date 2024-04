Red Bull 1-2 az F1-es Japán Nagydíjon, piros zászló már az első körben!

Magyar idő szerint 7 órakor rajtolt el a Japán Nagydíj, amelyet Verstappen és Perez kezdett meg az élről, majd Norris és Sainz, mögöttük Alonso és Piastri következett. A negyedik sort Hamilton és Leclerc foglalta el, a top 10-be pedig még Russell és Cunoda fért be.

A top 10-ből Alonsón kívül mindenki a közepes gumikat választotta, míg a spanyol a lágy abroncsokkal rajtolt, a top 10-en kívül viszont csak Ricciardo, Magnussen és Csou voksolt a közepes gumikra, a többiek pedig a lágyakat választották.

Már az első körben jött a versenymegszakítás, miután a 3-as kanyarnál Ricciardo és Albon ütközött – az ausztrál nagyon kihúzta jobbra az autóját, így a jobb hátsó kereke találkozott Albon első szárnyával, és nagy erővel mindkét autó a falba csapódott, de szerencsére egyik pilótának sem esett baja – videó itt!

A piros zászlót okozó incidenst a stewardok a verseny után vizsgálni fogják, a futam pedig körülbelül fél óra szünet után, állórajttal folytatódott, a sorrend az első 9 helyen változatlan volt, Hülkenberg a tizedik, Bottas a tizenegyedik helyre jött fel, Cunoda pedig a tizenkettedik pozícióba esett vissza.

A második rajt már tisztább volt, az első 6 pozícióban most sem történt változás, Leclerc viszont Hamilton megelőzésével feljött a hetedik helyre, Cunoda pedig a kilencedik pozíciót szerezte meg, de egy körrel később Russell megelőzte. Hülkenberg a 17. helyre csúszott vissza, a két Alpine pedig összeért.

Perez a Degner 2-nél hibázott, így Verstappen előnye 2 másodpercre nőtt a 6. körben, Perez pedig Norrist tudta leszakítani 2 másodpercre. A kiállások elég korán kezdődtek Cunoda már a 8. körben kijött.

A 9. körben Sainz jelentette, hogy Norris szenved, a 12. körben pedig ki is jött a brit versenyző, aki a kemény gumikra váltott. A másik McLarent, Piastrit pedig Leclerc támadta DRS-távolságon belül.

A 13. körben Piastri jött ki a keményekért, egy körrel később Alonso a közepesért, míg Norris a friss gumikon megfutotta a leggyorsabb kört, Csou pedig váltóhiba miatt kiállt a versenyből – 17-en maradtak versenyben.

A 16. körben Perez és Sainz is kijött, a 17. körben pedig Verstappen is így tett, Perez pedig Norris mögé jött vissza a pályára, és ő és Norris is megelőzte Hamiltont és Russellt, majd Sainz is levadászta az ekkor már szenvedő hétszeres világbajnokot.

A 20. körben Leclerc, Verstappen, Norris, Perez, Russell, Sainz, Hamilton, Alonso, Piastri, Magnussen volt az állás, de Leclerc, a két Mercedes és Magnussen még nem volt kint a bokszban.

A 21. körben Verstappen simán megelőzte Leclerc-t és átvette a vezetést, Sainz megelőzte Russellt és az ötödik helyre jött fel, Hamilton pedig a stratégiára panaszkodott, és azt mondta a csapatának, változtassanak rajta.

A 23. körben Perez megelőzte Norrist, így feljött a harmadik, elméleti második helyre, Ocon pedig rossz néven vette, hogy azt az utasítást kapta, hogy nyomja: „nyomom, mégis miről beszélsz?”

A mezőny második feléből 5 pilóta is egyszerre jött ki a bokszba, így nagy csatát láthattunk a bokszkijáratnál. A két Mercedes is bent járt, előbb Russell, majd Hamilton is kereket cserélt.

A 26. körben Perez előzte meg Leclerc-t a második helyért, egy körrel később pedig Leclerc és a rá megérkező Norris is bejött a friss kemény gumikért, kettejük közé pedig befért Russell, akit Norris a 28. körben tudott maga mögé utasítani. Ekkor az állás Verstappen, Perez, Sainz, Alonso, Piastri, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Hülkenberg volt a sorrend, Verstappen előnye az élen 11 másodperc volt.

21 körrel a leintés előtt Cunoda előzte meg egy kemény manőverrel Hülkenberget, majd Perez, Alonso és Verstappen is kijött a bokszba, mindhárman a kemény abroncsokat tették fel.

Ezt követően Perez volt a leggyorsabb a pályán, Norrist és Leclerc-t is megelőzte, Sainz átmenetileg az élre állt, de nem sokkal később ő is kijött a kemény gumikért, és Russell is követte a példáját.

Hamilton a 40. körben állt ki a bokszba a közepes gumikért, Sargeant pedig 12 körrel a leintés előtt csúszott a kavicságyba a 9-es kanyarnál – bár nehezen tudta elhagyni a kavicságyat az amerikai, de vissza tudott jönni, így nem kellett biztonsági autós fázis, csak dupla sárga zászló.

Norris a negyedik helyen autózva hibázott, Sainz így közelebb tudott kerülni hozzá, és nem sokkal később a spanyol meg is előzte a britet. Sainz így DRS-távolságon belülre került Leclerc-hez képest, Leclerc-nek pedig azt mondta a csapat, hogy Norrisszal vannak harcban, nem Sainzcal.

Sainz nagyon gyorsan meg is tudta előzni Leclerc-t és feljött a harmadik helyre, a Red Bullok viszont nagyon messze voltak tőle. Az utolsó körökben még a hetedik helyért folyt a csata, 4 körrel a vége előtt Russell bátran dobta be az autóját az utolsó sikánban - ekkor nem jött össze az előzés.

Stroll az Aston Martin egyenesbeli tempójára akadt ki, majd Hülkenberg meg is előzte a kanadait a 11. pozícióért, ezenkívül pedig Russell tudta megelőzni Piastrit az utolsó körben, így a brité lett a hetedik pozíció.

A Japán Nagydíjat tehát Verstappen nyerte Perez és Sainz előtt, majd Leclerc, Norris, Alonso, Piastri, Hamilton és Cunoda következett. Hülkenberg 5 másodperccel maradt le a pontszerzésről, Verstappen pedig a leggyorsabb körért járó pontot is begyűjtötte.