RB: muszáj olyan autót adnunk Ricciardónak, amelyben „komfortosabban érzi magát”

Ricciardo a 18. pozícióból kezdhette meg a melbourne-i versenyt, miután már a Q1-ben kiesett a legjobb körének törlése miatt. A hétvégéje pedig alapvetően arról szólt, hogy értetlenül állt a Juki Cunodához mért lemaradása előtt, mivel alapvetően jónak érezte az autóját és a sebességét is, de az eredmények mégsem jöttek.

A futamon Ricciardót aztán a 12. helyen intették le, de ehhez nagyban hozzájárult három élmenő kiesése, illetve Esteban Ocon és Valtteri Bottas problémája, míg Cunoda végül hetedik lett, megszerezve az istálló első idei pontjait.

Miközben a gyenge szereplés miatt a nyolcszoros győztes helye állítólag már szezon közben veszélybe kerülhet, Mekies támogatásáról biztosította Ricciardót, és elmondta, hogy jobban a versenyzőjük igényeire kell szabniuk a VCARB 01-es masinát.

„Az igazság az, hogy olyan autót kell neki biztosítanunk, amelyben komfortosabban érzi magát. Juki esetében már az első edzéstől kezdve megvolt a pozitív érzés. Daniel esetében vélhetően csak az időmérőre értük el ezt az állapotot, és onnan kell kezdened az építkezést. És úgy érezzük, hogy a futamon egyértelműen megtette ezt.”

„Annyira gyors volt, mint azok, akik pontot szereztek. Ez alapján ő is a pontokért harcolt volna egy erősebb rajthely révén. Mindenesetre pozitívumként vihetjük magunkkal azt is, hogy Daniel is erős versenyt produkált, még úgy is, hogy hátulról indult.”

A csapat ügyvezetője, Peter Bayer eközben arról beszélt, hogy Ricciardo túl kemény volt magával, amikor az időmérős teljesítményét értékelte Cunodához viszonyítva, és ő is kihangsúlyozta, hogy a rutinos pilóta jó futamot teljesített.

„Szerintem egy kissé félreértelmezte az adatokat. Együtt megnéztük, amit láttunk. Úgy gondolom, jó jel, hogy a kvalifikációra már megtalálta a sebességét. Ha már pénteken meg tudta volna futni azt a kört, akkor arra építhetett volna. És őszintén szólva biztosan ő is bekerült volna a legjobb tízbe. Szóval most ezt kell magunkkal vinnünk.”

„A vasárnap eközben nehéz volt, mert ott volt a forgalom, a futam menedzselése, és hogy hová pozícionálod magad, miközben ezen a pályán előzni sem könnyű. Ezek alapján pedig jó munkát végzett, és tudjuk, hogy az itt látottakra lehet építeni” – próbálta biztatni versenyzőjét Bayer is.

Az Alpine háza táján sem túl rózsás a helyzet, és Pierre Gasly elmondta, mivel próbálja ellensúlyozni az autója gyenge teljesítményét.