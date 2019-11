Raliautóvá vált a Haas, de nincs bűnbak a csapatnál

A Haas F1 Team-et az évadnyitó Ausztrál Nagydíj előtt egyértelműen a negyedik legjobb csapatnak tartották. Akkor a szakértők azt mondták, hogy a csapat messze a középmezőny előtt lehet, és néhány hétvégén még a top-csapatoknak is gondot okozhatnak. Nos, jelenleg csak az 1 pontos Williamst előzik meg, és rengeteget küszködnek.

A fő gondot a gumikezelés jelenti, így hiába gyors az autó, az a futamok többségén igen hamar elfogy, és esélytelenné válik. Kevin Magnussen és Romain Grosjean is szenved ettől, de bíznak benne, hogy idén eleget tanultak ebből ahhoz, hogy a következő autó messze ideálisabb legyen. Jelenleg Mexikóban a mezőny végén van a csapat, és lehetséges, hogy a futamon a Williams problémát fog jelenteni.

„Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk itt a magaslati levegővel... Soha nem adjuk fel, amiatt sem, mert amit idén megtanulhatunk, az hasznos lehet jövőre. Persze most miért is lennénk elégedettek? Kiestünk az időmérő első felében és sokat szenvedtünk. Inkább raliztunk, minthogy F1-es autót vezettünk volna, hiszen láthatták, hogy milyen gyönyörű csúszásokat mutattunk be.” - nyilatkozta Günther Steiner csapatőfnök.

„Mondhatjuk azt is, hogy elfelejtettük, ez az egy F1-es autó. Nincs ebben semmi titok, nem vagyunk versenyképesek ezen a pályán. A gumik nagyon nehézzé teszik a helyzetet, mivel azokat nem kezeljük jól. A versenyzőink pénteken is jó munkát végeztek, de már elemzésekre sincs szükségem ahhoz, hogy lássam, mi a helyzet. Már mindenki tudja, hogy mi a helyzet, és nem próbálok meg kifogásokat keresni.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, in the pits during practice

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images