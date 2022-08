Ralf Schumachernek a bátyjához hasonlóan világbajnoki címeket kellett volna nyernie

Mielőtt Franz Tost a Red Bull testvércsapatának, az AlphaTaurinak (korábbi nevén Toro Rosso) lett a csapatfőnöke, az osztrák a BMW-nél dolgozott operációs igazgatóként. Mivel a BMW a Williamsszel együttműködve szerepelt a Forma-1-ben, Tost szorosan együtt dolgozott Ralf Schumacherrel, Michael öccsével, aki 1999 és 2004 között a csapatnál versenyzett.

A BMW az 1999-es szezon végén csatlakozott a Williamshez, de Tost már a junior kategóriákban töltött időszakuk alatt is találkozott a fiatalabb Schumacher testvérrel. A 90-es években a Forma-1-be vezető egyik bevett útvonal a japán Formula Nippon bajnokságon (ma Super Formula néven ismert) keresztül vezetett.

„A karrierjének elején az volt a fénypont, hogy megnyerte a japán Formula Nippon-sorozatot. Ez egy nagyon magas szintű bajnokság volt, és szinte lehetetlen volt győznie egy európai pilótának” – kezdte Tost az F1 Insidernek.

„Én is elmentem Japánba Ralffal, aki nem igazán élvezte az ott töltött idejét. De mivel a szerződése alapvetően két évre szólt, azt mondtam neki, hogy ha megnyeri a bajnokságot, akkor csak egy évig kell Japánban maradnia. És így is tett! És még a kemény GT-sorozatban is kipróbálta magát.”

„Arra is emlékszem, amikor 1996-ban a McLaren-Mercedest tesztelte Silverstone-ban, amin Goodyear-gumik voltak. Ralf akkoriban már a Bridgestone-nal tesztelt Japánban. A teszt során kihajolt az ablakon, és azt mondta, hogy ha a Goodyear nem talál ki valamit, akkor gondjaik lesznek a Bridgestone-nal szemben. És ez így is történt.”

„Ez megmutatta, hogy Ralf már tesztpilótaként is rendkívül agilis volt. Ami a Forma-1-es időszakát illeti, olyan kiváló minőségű, rendkívül gyors csapattársai voltak, mint Juan-Pablo vagy Jenson Button és ő irányított csapaton belül.”

„Mi volt akkor a probléma? Soha nem volt a megfelelő helyen a megfelelő időben, különben címeket nyert volna, mint a bátyja. Ami végül a sebességébe került, az két rendkívül súlyos baleset volt. Egyszer a monzai tesztelés során, és az indianapolisi baleset 2004-ben. Ezt nem lehetett csak úgy félretenni” – tette hozzá.

Marko szerint egyértelmű, hogy ki minden idők legjobb Red Bull-pilótája

Így futotta meg egy problémás autó az F1 egyik legjobb időmérős körét...