Ralf Schumacher szerint nem fog összeomlani az F1 a Honda nélkül

A japán gyártó döntésének komoly következményei lehetnek több szempontból is. Először is ott van természetesen a Red Bull, akik lényegében két csapatot birtokolnak az F1-ben, de most 2022-re, a nagy szabályváltozások évére motor nélkül maradtak.

Aztán ott van Max Verstappen is, akik egyre jobban szeretne már igazi bajnoki kihívóvá válni, de az idei év sem úgy alakul eddig, ahogyan azt talán elképzelték korábban. Hiába a Honda lényegében gyári támogatása, még így sem képesek felvenni a harcot a Mercedesszel.

A korábbi Forma–1-es pilóta, és jelenleg TV-s szakértőként is dolgozó Ralf Schumacher a kialakult helyzetről beszélt, és elmondta, hogy szerinte nem ez volt a legjobb húzás a Hondától.

„Szerintem ez kissé meglepő és stratégiailag sem a legokosabb. A Red Bull-lal tényleg egy remek partnerük volt, és a Honda nem egy óriási autómárka. Talán ebben lehetett a probléma forrása, mivel nagyon rossz számokat produkáltak, és a Forma–1 viszont drága és összetett sportág. Ezért döntöttek a folytatás ellen” – kezdte Schumacher.

„A Red Bullnak most új motorpartnert kell keresnie. A Mercedes nem lehet opció. Ahhoz nincs meg a kapcsolat, legalábbis jelenleg. A Renault-val pedig ugyanez a probléma.” Azt tudjuk, hogy a Renault és a Red Bull kapcsolata nem éppen a legjobb körülmények között végződött, szóval most nehéz lenne elképzelni, hogy ismét tőlük kapjanak motort.

Schumacher szerint talán az lenne a legjobb, ha a bikások saját motort kezdenének el építeni, hiszen megvan a szükséges kapacitásuk és lehetőségük erre, és lényegében átvehetnék a Honda projektjét és folytathatnák azt.

És mit jelent mindez Verstappen szempontjából? „A Honda nyilván mindent bele fog adni. Nem hinném, hogy olyan rossz munkát végeztek volna. Volt néhány kisebb technikai nehézségük mostanában, de teljesen biztos vagyok abban, hogy a gázba taposnak és megadják Maxnak a lehetőséget.”

„Dr. Marko korábban említette, hogy Max elhagyhatja a csapatot, ha a Honda és a Red Bull felbontaná a szerződését. Erre azonban 2021 végéig egyébként sem kerül sor. Ebből a szempontból minden stabil marad még, a Red Bull autójában pedig egy jó motor fog dolgozni.”

Egyelőre tehát nehéz megmondani, hogy mi lenne a legjobb megoldás az energiaitalos csapatnak 2022-től. A csapatok mindegyike elkötelezte magát a sorozat iránt a következő öt évre, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek változások.

A Mercedes kiszállásáról is pletykálnak már egy ideje, de ott inkább arról van szó, hogy a csapatot adnák el, motorgyártóként viszont maradnának. A Renault pedig jövőre már Alpine-ként szerepel majd, és ők is elkötelezték magukat hosszabb távon.

A Ferrari maradása pedig szinte garantált. „Én csak remélni tudom, hogy a Ferrari jövőre ismét versenyképes lesz egy átdolgozott motorral” – mondja Schumacher, aki tehát egyelőre nem lát jelentős problémákat a motorgyártók terén.

„Így már csak három gyártó lesz. A Mercedes az F1 része marad, bármi is történjék, és ügyfélmotort is építeni fog. Mindenki azt szeretné. A McLaren már jövőre átvált. Azt is el kell azonban ismerni, hogy a Reanult is jó munkát végzett. Ők mindig is az ügyfélprogramból éltek.”

„Nem hinném tehát, hogy az a veszély fenyeget minket, hogy túl kevés gyártó maradna. Egy bizonyos ponton pedig, 2025-ben vagy 2026-ban pedig akár a Volkswagen-csoport és a Porsche is jöhetne. Ez persze remek lenne” – zárta a történésekkel kapcsolatos gondolatát Ralf Schumacher.

Összefoglalva talán azt lehet elmondani, hogy a Honda kiszállása elsősorban a Red Bullt hagyja nehéz helyzetben, hiszen emiatt akár Max Verstappent is elveszíthetik. A motorgyártók szemszögéből viszont túl nagy változások nem fognak történni, a többiek minden bizonnyal maradnak, az F1 pedig nem fog emiatt összeomlani.

