Ralf Schumacher szerint Mick joggal reménykedhet abban, hogy a Mercedesnél térhet vissza

Mick Schumacher lesz a Mercedes harmadik számú pilótája, miután ülését a Haasnál elveszítette Nico Hülkenberg ellenében. Ennek ellenére komoly terveket szövöget a visszatérésre és bár a 37 éves Hamilton meg szeretné hosszabbítani jövőre lejáró szerződését, Mick nagybátyja, Ralf Schumacher a Sport1-nek adott interjúban azt mondta, ha a következő éve is olyan lesz, mint az idei, meggondolhatja magát:

„Valami történhet a Mercedesnél. Mondjuk George Russell megint gyorsabb lesz Lewis Hamiltonnál. Így is folytatni akarja majd? Izgalmas lesz. De Lewisnak akkora szava van a Mercedesnél, hogy tulajdonképpen ő dönt. A pénz nem fog neki számítani, abból van neki, több, mint elég. A döntés azon fog múlni, melyiküknek fekszik jobban az új autó.”

Még több F1 hír: Wolff: Marko mindig túldicséri a Mercedest, de ez nem jelent semmit

Hamilton karrierje legrosszabb eredményét, a hatodik helyet érte el a bajnokságban 2022-ben és futamot sem tudott nyerni, míg Russell igen, Brazíliában. Ralf Russell teljesítményére annyit mondott: „Mega.”

„Fontos emlékezni, hogy fiatalon érkezett meg Lewis mellé, aki minden tekintetből a falkavezér a Mercedesnél. Így is megverte, ez pedig rosszul eshet Lewisnak. Az idei körülmények között George-tól ez még nagyobb szó is, mint amikor Nico Rosberg verte meg 2016-ban.”

Ralf Mick következő szezonbeli szerepéről azt mondta: „Ez remek lehetőség Mick számára. Egy élcsapat válla felet tekinthet bele, hogyan működik itt a dolog. Nem csak tesztpilóta, ahol a szimulátorban segíthet a csapatnak visszatérni a csúcsra, de tartalék is, szóval beugorhat valamelyik versenyző helyére, ilyen az elmúlt három évben elég gyakran volt.”

„Lewis Hamilton ma is egy nagyszerű versenyző, de már nem fiatal. Az idő fogainak nyoma rajta is meglátszanak, szóval nem lehet tudni. Mick és a csapat számára is nyertes helyzet ez. Persze jobb lett volna elvben, ha a következő szezont is fix üléssel kezdi meg, mert ez segíti a legjobban a fejlődését.”

„Ugyanakkor a Haasnál nem kapott megfelelő támogatást, szóval ottmaradni nagyon nehéz lett volna neki. Ha egy csapatfőnök nem hisz a pilótában, jobb, ha elmegy onnan. Szigorúan sportszakmai szemszögből felfelé ívelt a teljesítménye, ezért nem feltétlenül lehet érteni a Haas döntését, azonban az adott körülmények között így volt neki a legjobb.”

Mick már 2024-ben visszatérne a Forma-1 rajtrácsára, Ralf erről így vélekedik: „Lehet így is gondolkodni. Toto Wolff csapatfőnök már kijelentette, hogy Micknek képességei alapján a mezőnyben a helye. Szerintem 2024-ben lehetnek érdekes lehetőségek, a Mercedesnek vannak partnerei, akikre lehet nyomást gyakorolni.”