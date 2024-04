Ralf Schumacher szerint ez lehet jövőre a Haas pilótafelállása

Már jó ideje tudni lehetett, hogy az Audi Carlos Sainz mellett Hülkenberget szemelte ki egyik potenciális versenyzőjének, a megállapodás pedig nemrég meg is valósult, így az már biztos, hogy a rutinos német csatlakozni fog a karikások várva várt F1-es projektjéhez.

„Várható volt, hogy nem fog maradni. Már tavaly is meg akarták őt szerezni” – mondta Schumacher annak kapcsán, hogy a Sauber már idénre az autójában akarta tudni Hülkenberget, de mivel még szerződésben állt a Haasszal, így nem tudtak rá lecsapni.

„A váltás teljesen logikus, és nyilván én is örülök neki: német versenyző német autóban, pontosan ezt akartuk. Nico számára pedig nyilván remek lehetőség ez a jövőt tekintve.” Schumacher szerint honfitársa meg is érdemli a váltást, hiszen remek teljesítményt tesz le az asztalra, csak ez sokszor nem kerül a figyelem középpontjába.

Ami a folytatást illeti, egy hely tehát biztosan lesz a Haasnál 2025-re, miközben Kevin Magnussen szerződése is lejár. Azt már szintén régóta hallani, hogy Oliver Bearman érkezhet az amerikai gárdához, a Ferrari védence pedig a szaúd-arábiai beugrásával csak ráerősített arra, hogy érdemes lehet őt leigazolni.

Schumacher ugyanakkor azt gondolja, másra is szükség lesz a Haasnál: „Most kisebb problémával néznek szembe. Kell nekik egy erős, tapasztalt versenyző. Nem hinném, hogy Magnussen elegendő lesz, ezért kíváncsi vagyok, ki megy majd oda. Az én tippem Bottas lenne, de majd meglátjuk.”

És ahogy azt már megszokhattuk a német médiában, újra előkerült Mick Schumacher, akinek papíron lehetne esélye az Audinál, bár a nevét sosem hozták igazán szóba a karikásokkal.

„Természetesen, Mick számára bármilyen F1-es lehetőség fontos és jó lenne, ehhez kétség sem fér. Mindez azonban még a levegőben lóg. Ő most jó kezekben van az Alpine-nál a hosszútávú vb-n, és jól is teljesít ott. Majd meglátjuk, de gondolom Carlos Sainz számít most az álomjelöltnek.”

Arra persze nincs garancia, hogy az Audi rögtön versenyképes lesz a beszállását követően, Schumacher végül azonban elmondta, hogy a források és a lehetőségek adottak hozzá. „A Forma–1 nehéz és a saját szabályai szerint játszik. Most is látjuk, mi történik a Mercedesnél. 2026-ban teljesen új koncepció jön, és csapatként a legtöbbet kell ebből kihozni.”

„Ehhez pedig most kell lefektetni az alapokat, és szerintem Andreas Seidl tudja, mit csinál. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségek egyértelműen megvannak.”

