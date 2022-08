Ralf Schumacher szerint ez a pilóta jelenthet veszélyt unokaöccse ülésére

Miközben továbbra is zajlik az F1-es pilótakeringő és átigazolási időszak, a legfrissebb hírek szerint a Haas csapata egyelőre nem tárgyal Schumacherrel a folytatásról, mivel úgy vélik, a németnek már nincs hely máshol, és így ők jelentik az egyetlen opciót, ami sokkal értékesebbé is teszi az ülését.

Eközben olyan hangok is vannak, hogy hiába tartozik Schumacher továbbra is a Ferrari kötelékébe, Mattia Binottót nem győzte meg a fiatal tehetség eddigi teljesítménye, és ezért nem is fogják arra kérni a Haast, hogy tartsák meg védencüket jövőre is.

Azt Ralf is elismeri, hogy unokaöccse nem feltétlenül könnyítette meg a saját dolgát az idei szezonban. „Meg kell mondjam, hogy Mick nyilván nagyon gyengén kezdett, főleg Kevin Magnussenhez viszonyítva, ez ennyire egyszerű” – idézte szavait a Motorsport-Total.com.

„Ettől függetlenül viszont most már megtalálta az útját, és Magyarországon megfelelő munkát végzett a régi csomaggal. Nem igazán lehetett ennél többet várni, szóval még minden a tervek szerint halad. Idén már megvillant párszor, és remélhetőleg ez folytatódni fog, főleg az új csomaggal.”

Hogy mindez elég lesz-e arra, hogy meg is tartsa helyét az F1-ben, az viszont még nem tisztázott. Schumacher szerint Drugovics, aki jelenleg vezeti az F2-es pontversenyt, akár még veszélyt is jelenthez rá, viszont azt is megjegyezte, hogy a brazil már a harmadik szezonjában jár a nevelőszériában, és csak most kezd beérni.

„Általában augusztus és szeptember környékén szoktak pilóták után nézni a csapatok. Az F2-ben is vannak olyanok, akik jól mennek és pénzük is van. Drugovics az egyik közülük, de ő már a harmadik vagy negyedik szezonját tapossa.”

A Schumacher körüli helyzet tehát még közel sem egyértelmű, és vélhetően tényleg sok múlik majd azon, milyen teljesítményre lesz képes a nyári szünet utáni egy-két hónapban. Ha tudja hozni a pontszerző formáját, akkor vélhetően hosszabbítanak vele, ha viszont nem, akkor könnyen lehet, hogy távoznia kell az amerikai alakulattól.

Ebben az esetben pedig nem maradna túl sok opciója az F1-ben maradásra. Mentőövet esetleg a Williams kínálhatna neki, vagy extrém esetben az Alpine, amennyiben ők nem tudnak megegyezni Oscar Piastrival.

