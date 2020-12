Ralf Schumacher szerint egyértelmű, kinek kell helyettesítenie Hamiltont

Ma reggel derült ki, hogy Lewis Hamiltonnak koronavírus-fertőzése miatt ki kell hagynia a hétvégi Szahír Nagydíjat, így a Mercedesnek sürgősen találnia kell egy pilótát, aki helyettesítheti a Bahreinben megrendezendő nagydíjon.

Korábbi elemzésünkben rávilágítottunk, hogy Stoffel Vandoorne, hivatalos tartalékpilótájuk, Nico Hülkenberg, akinek van tapasztalata a beugrókban és George Russell, a Mercedes nagy tehetsége kerülhet szóba.

Még több F1 hír: Így próbálta meg Hamilton elkerülni a koronavírust - hiába

A Sky elérte Ralf Schumachert, aki szintén esélyt latolgatott: „Hülkenbergre nem fogadnék. A Mercedes olyat fog keresni, aki tapasztalt és egyből gyors lesz. Ezt a tartalékpilótájukkal sem érhetik el – amúgy is meglep, milyen ritkán választják őket.”

„Én abban reménykedek, George Russellt választják. Ő is a Mercedes tesztpilótája és ismeri az autót. Tökéletesen benne van a játékban, a pályát is ismeri. Azonnal be tudna ülni a kocsiba és mivel Toto Wolff intézi az ügyeit, szóval mindenképpen számolni kell vele.”

„Ha mellette döntenének, dobogóesélyes lenne. Russell az egyik legtehetségesebb pilóta a mezőnyben, ezt a mostani autójában nem nagyon mutathatja meg. De nézzünk rá az időmérős eredményeire a csapattársak ellen. Amikor néha kikerül a Williamsből, remekül versenyez. Én megadnám neki a lehetőséget.”

„A Williamsnek nincs mit veszítenie, talán van is megegyezés ilyen esetekre, pl. egy futamra ingyen kapnak motort. Vagy ők hirdethetnék ki, hogy aki többet fizet, beülhet az autóba. Russellnek ez hatalmas lehetőség lenne.”

„Nem hiszem, hogy azonnal az élre kerülne egy Mercedesszel. Az elmúlt két versenyen Bottas árnyéka volt önmagának. Isztambulban lekörözték. Bahreinben is lassú volt. Érdekes lesz látni, hogy teljesít Lewis Hamilton nélkül a Mercedes. Azt hiszem, ez a verseny fogja majd beárazni a vb-címeit.”

Ajánlott videó: