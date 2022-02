Ralf Schumacher: Russell képes legyőzni Hamiltont

Úgy fest, a Mercedes háza táján felpezsdült a levegő a holtszezonban, hiszen új rivalizálás alakulhat ki a csapaton belül. Valtteri Bottas öt esztendőt töltött el az Ezüst Nyilaknál a másodhegedűs szerepében, ám George Russell nem szeretne hasonló helyzetbe kerülni. Persze, Lewis Hamilton mellett nem könnyű labdába rúgni, s bár Toto Wolff csapatfőnök a napokban úgy fogalmazott, nem lesz első és második számú versenyzőjük, kérdés, hogyan fest ez a gyakorlatban.

Russellt viszont nem kell félteni, hiszen a Williamsnél már bizonyította, hogy kiváló pilóta, fiatalos lendületével pedig komoly kihívója lehet házon belül a hétszeres világbajnoknak. Így vélekedik Ralf Schumacher is, annak ellenére, hogy a Mercedesnél úgy látják, Hamilton éhesebb a sikerre, mint valaha.

A Mercedes pénteken mutatta be az új szabályoknak megfelelően tervezett idei autóját, a W13-ast és a rendkívül extrém időjárási körülmények ellenére pályára is vitte Silverstone-ban egy shakedown keretein belül. A leleplezésen természetesen a csapat versenyzőit is megkérdezték arról, mit várnak az új idénytől, Russell pedig meglehetősen óvatosan fogalmazott.

Az Ezüst Nyilak "újonca" 2020-ban már teljesített egy komplett versenyhétvégét a csapattal, akkor a koronavírusos Lewis Hamilton helyére kellett beugrania. Bár egyből a mély vízbe dobták, nem vallott kudarcot, sőt, ha nincsen egy kerékcserénél látott malőr, meg is nyerhette volna a versenyt.

Ralf Schumacher szerint ez azt mutatja, hogy Bottastól sem ijedt meg akkor, holott egy kis csapat versenyzőjeként kellett beugrania és biztos benne, hogy képes lesz legyőzni Hamiltont a házon belüli párharcban az előttünk álló szezonban.

A korábbi F1-es pilóta a Skynak nyilatkozva azt is kifejtette, szerinte a Hamilton-Russell felállás szuper, és már régóta szüksége volt erre a Mercedesnek. „Bottasról mindig voltak viták amiatt, hogy mennyire tudja megnehezíteni Hamilton dolgát, nem értem miért tartott ilyen sokáig, hogy Russell megkaphassa az ülését. Ő egy kivételes tehetség, az pedig, hogy lesz-e olyan kaliberű versenyző mint Lewis, a jövő zenéje.“

„Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Mercedesnek a jövőre is gondolnia kell. Lewis bármikor dönthet úgy, hogy kiszáll és abbahagyja a versenyzést. Erre fel kell készülniük és emiatt jó választás egy tehetséges fiatal szerződtetése.“

Toto Wolff csapatfőnök viszont tisztában van azzal, hogy nem lesz könnyű dolga Russellnek, már csak azért sem, mert soha nem látta Hamiltont elszántabbnak, mint az új idény kezdete előtt. „Lewisnak nagyon jót tett a pihenő. George teszi a dolgát, láttam, hogy jól edzett a télen és láttuk a gyárban a szimulátorban dolgozni. Nem okozott neki gondot az átállás, hiszen ez a csapat mindig is az otthona volt“ - tette hozzá az osztrák.

„Lewis a világ legjobb pilótája és mellette az új generáció egyik legragyogóbb és legígéretesebb tehetsége áll. Nincs kétségem afelől, hogy remekül fognak tudni együtt dolgozni. Erre a csapatnak is szüksége lesz az autó fejlesztésénél, az egészséges versengésre pedig szükség van, ez mindenkit motivál.“

