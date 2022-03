Ralf Schumacher: Mick tanulhat Magnussen sikeréből

Magnussen alig tudott nem mosolyogni a bahreini hétvége folyamán, ennek pedig több oka volt. Egyrészről hirtelen lehetősége nyílt visszatérni az F1-be, másrészről pedig az autója talán még a vártnál is sokkal jobban teljesített eddig.

A Haas ugyanis hirtelen felugrott a középmezőny elejére a 2022-es autójával, a visszatérő dán pedig ezt ki is használta, és a futamot az ötödik helyen zárta. Schumachernek végül azonban be kellett érnie a 11. hellyel, és úgy tűnt, egész hétvégén Magnussen árnyékában van.

„Kevin képes volt őrületes időket futni, míg én nem, szóval meg kell értenem, hogy ez miattam vagy az autó miatt volt-e” – mondta Schumacher. Steiner azonban igyekezett hangsúlyozni, hogy a német nem volt olyan messze Magnussentől Bahreinben.

„Most jó helyzetben van, mert kielemezheti és megértheti, hogy miben tudna javulni, és utána ő is biztosan pontokat fog majd szerezni.” A csapatfőnök szerint pedig az éppen a mai napon a 23. születésnapját ünneplő Schumacher egyszerűen most jön majd rá igazán, hogy mi kell a legjobbak elleni küzdelemhez.

Mick nagybátyja, Ralf Schumacher is azon a véleményen van, hogy eleinte mindig nehezebb, amikor a mezőny sűrűjében vagy annak első felében kell harcolni, a Haas fiataljának ezt pedig még tanulnia kell.

„Micknek most egy kicsit meg kell dolgoznia érte, de ez is része az egésznek. Pontosan erre van szüksége egy fiatal versenyzőnek, szóval ezt most ki kell neki használnia. Ugyan nem volt ez egy jó hétvége számára, de tanulni fog belőle” – vélekedett Ralf.

