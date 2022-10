Ralf Schumacher mérges, amiért a Haas inkább Magnussent favorizálta

A vasárnapi Japán Nagydíjat Mick Schumacher a 15. helyről várhatta, és egészen kiváló rajtot vett, hiszen a biztonsági autó érkezésekor már a 10. pozícióban haladt. Az újraindításnál aztán természetesen ő is az extrém esőgumikon volt, mint mindenki más.

A körülmények ekkor azonban már egészen alkalmasak voltak az intermediate gumikhoz is, ezért a mezőnyből többen egészen hamar kijöttek már a bokszba cserélni. Schumacherék viszont nem így döntöttek, és megpróbáltak a lehető legtovább kint maradni.

Ennek is köszönhette a német, hogy egy rövid ideig még a futamot is vezette. Mindez azonban persze csak pünkösdi királyság volt, mivel a már intermediate-re cserélők hamar elkezdték visszaelőzni őt, így elkezdett ismét hátraesni.

Schumacher mérnöke a rádión azt közölte vele, hogy egy újabb Safety Carra várnak, mert az megmenthetné és előnyös helyzetbe hozhatná őket. Ez végül azonban nem érkezett meg, így a csapat utoljára őt hívta be a bokszba cserélni, aminek köszönhetően a német az utolsó helyre esett vissza.

Onnan pedig már nem is tudott elmozdulni, miközben Magnussen 14. lett, és akkor állt ki, amikor a mezőny legnagyobb része. Ralf Schumacher szerint a Haas most is inkább a dánt helyezte előtérbe, nem pedig unokaöccsét.

„Nem ez lenne az első alkalom, amikor a csapat olyan döntéseket hoz, melyek inkább Magnussent favorizálják és nem Micket” – mondta a német Skynak a szakértő. Maga Mick egyébként szintén nyilatkozott a futamot követően a taktikai helyzetéről.

„Remélhetőleg nemsokára kiderül majd, mi történt. Egyértelmű, hogy a helyzet nem olyan volt, mint képzeltük. Egy biztonsági autót vártunk, hogy úgy cserélhessünk kereket, de ez sosem érkezett meg.”

Schumacher úgy érezte, lett volna esélye a pontszerzésért harcolni, ezért természetesen csalódottan vette tudomásul a végeredményt. „Lehetőség volt pontokat gyűjteni, de mi nem éltünk vele. A sebesség viszont megvolt. Az autónk igazán erős, főleg az intereken, de sajnos kicsit későn tettük fel.”

„Az, hogy egy adott ponton a harmadik helyen mentünk, ráadásul egy kicsit még a futamot is vezettük, pozitívumnak mondható.” Hiába azonban mindez, most sem jött össze egy jó eredmény Schumacher számára, kinek F1-es jövője még mindig a levegőben lóg.

