Ralf Schumacher meglepő kijelentése: Hülkenberg „nem volt rossz döntés” A korábbi F1-es pilótából lett TV-s szakértő, Ralf Schumacher, akit általában a hangzatos kijelentései kapcsán szoktunk említeni, most több témában is elmondta a véleményét. Az egyik ilyen a Drive to Survive új évadának Mick Schumacherről szóló része volt.

Szerző: Egri Dávid A Haastól a tavalyi szezon végén távozni kényszerülő Schumacherre egy külön rész fókuszált a Drive to Survive legújabb évadában, és mindez nem volt túlságosan hízelgő rá nézve, hiszen elég kemény kijelentések hangzottak el az irányába a csapatfőnök, Günther Steiner szájából. Ezek pedig komoly port kavartak, így Ralf Schumacher is kénytelen volt megnézni azt, most pedig a véleményét is elmondta róla. Szerinte az például nem probléma, hogy Steiner a dzsiddai és monacói autótörései után kritikával illette unokaöccsét. „Mick lassú volt és hibázott. Versenyzőként pedig el kell fogadnod, hogy a csapatnak mindez nem tetszik” – mondta a német a Formel1.de-nek. Az viszont szerinte mégis fontos, hogy ezek a kritikák hol és milyen formában érkeznek. „Ezek alapján el lehet képzelni, hogyan kezelik a dolgokat az istállónál, és egy fiatalembernek nincs ott könnyű dolga.” Emellett Ralf több jelenetet is kiemelt az adott epizódból, melyek szerinte igazságtalanok voltak Mickre nézve. „Nekem nincs problémám a kritikával. Günther Steiner pedig úgy vezeti a csapatát, ahogyan jónak látja. Ettől függetlenül szerintem egy felnőtt embernek máshogy kell kezelnie egy fiatalembert… Szerintem jobban is motiválhatta volna őt.” „Ezt megnézve képzelhetjük, hogy milyen nehéz volt Micknek egy olyan csapatnál, amely azt éreztette vele, hogy nem akarják megtartani, és folyamatosan az életben maradásért kellett vezetnie. Ő viszont így is jó munkát végzett.” Schumacher végül még elismerte, hogy a Haas új versenyzője, Nico Hülkenberg jól teljesített Bahreinben, Steiner pedig nem hozott rossz döntést a leigazolásával, de szerinte mindez akkor sem vett rossz fényt Mickre. „Most még kár összehasonlításokat végezni. Egy futam után senki sem lesz világbajnok” – tette még hozzá. Ha már a Haasról és korábbi versenyzőiről esett szó, Nyikita Mazepin akár vissza is térhetne az F1-be, hiszen most már minden akadály elhárult előtte. megosztás Bet here Bet now Bet here Bet now Bátor kijelentetést tett Lando Norris a McLarenről Marko tisztázta a dolgokat, nem akarta másolással vádolni az Aston Martint megosztás