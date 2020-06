Ralf Schumacher: Így lehet felismerni a jövő Forma-1-es szupersztárját

A hatszoros futamgyőztes német pilótának saját Forma 4-es csapata van, a US Racing. A Formulaautózás mellett a német gokart életben is aktívan szerepet vállal, többször is felemelte a hangját a német gokartpályát eltűnése ellen.

A US Racing a német Formula 4 bajnokság egyik legsikeresebb csapata, 2015-ben Marvin Dienst, 2018-ban Lirim Zendeli, 2019-ben Theo Pourchaire nyerte meg a bajnokságot Ralf csapatának.

„Természetesen a pilóta is nagyon fontos, de az is, ahogyan a fiatal srácokat a helyes irányba kell terelni” – mondta Schumacher az ADAC GT Masters Talk podacstben. „Türelemmel kell mindent elmagyarázni nekik.”

„Néha nem egyszerű ez, mert a szülők is ott vannak még. Néha rosszra is fordulnak a dolgok, mert türelmetlen, kitörő emberek. De, persze az is igaz, hogy van egyfajta titkos kapcsolat is a pilótával, és ezt ő neki kell megőriznie.”

„Egy univerzális géposztályról beszélünk, nem lehet teljesen megváltoztatni az autót. Lehet az autó balanszát, és a gumikat is változtatni, és ezek nagyon is fontos dolgok.”

Minden fiatal pilóta célja a Forma-1, de nagyon kevesen érik el azt, ezért Schumacher, hogyan lehet a legkönnyebben megállapítani ilyen fiatal korban is azt, ha valakiben ott van a kellő tehetség ehhez.

„Türelmesnek kell lenned a fiúkkal, mindegyikük nagyon keményen próbálkozik, de csak nagyon kevesen jutnak el a királykategóriába. Azt nagyon könnyen felismered, amikor valaki megfelelő figyelmet szentel a dolgaira, és a hétvégén jól választja meg a prioritásait.”

„A legtöbben egyedül akarnak végig menni ezen az úton, bármilyen társaság nélkül. Olyan korban vannak, amikor ez nagyon fontos számukra, ez nem kérdés. Mi egy nagyon családias csapat vagyunk, ahol én is jól éreztem volna magamat ilyen idősen.”

„Ezt megerősítették azok is, akikkel együtt dolgozunk. Időt kell rájuk fordítanod. A legfontosabb az akaraterő, és persze az a fejlődés, amelyet egy év alatt érnek el. Ne felejtsük el, hogy a Formula 4 is nagyon drága: vannak olyan ellenfelek is, akik egy második évet is el tudnak tölteni.”

„Volt, aki három évet is itt tudott lenni, és akkor megint más a helyzet. Természetesen az év elején még sokkal nagyobb különbség van a mezőny tagjai között, mint a végén” – mondta Schumacher a Formula 4-es tapasztalatai alapján.