Ralf Schumacher: Frank és Claire Williamsnek is távoznia kell a csapattól, ha sikeresek akarnak lenni

Ralf Schumacher 1999 és 2004 között volt a Williams pilótája, és karrierjének mind a 6 futamgyőzelmét a patinás brit istálló csapat színeiben aratta, azonban a Williams a mezőny legerősebb motorjával, a BMW-vel sem tudott visszatérni a mezőny élére.

16 évvel később Ralf nem rejtegeti a kritikáját a Williams családról, akik szerinte nagy részben felelősek a csapat teljesítményének, és gazdasági helyzetének hanyatlásáért is.

„Frank, de a lánya sem tudta modern értelemeben vezetni a csapatot. A problémák nagy részét vissza lehet vezetni a menedzsment stílusára” – nyilatkozta a korábbi Forma-1-es pilóta a Sky.de videóinterjújában, számolt be a Motorpsport-Total.com.

Szerinte már évek óta távozniuk kellett volna a csapat éléről, és fiatal, friss emberekre bízni a csapat vezetését. „Szerintem a Williams már rég elvesztegetette az előrelépés lehetőségét.”

„Ezt én magam is láttam. Az idők változtak, megváltoztak az emberek is. A fenti menedzsment, Frank rendszere, ami hatalmas nyomást helyezett mindenkire, már idejét múlt volt. Rengeteg, frissen diplomázott ember van a Forma-1-ben, akik csak nem rég óta vannak a sportban. Egyszerűen nem lehet velük így bánni.”

A Williams eladásáról szóló hírekről azt mondta, hogy „nagyszerű lehetőség, de csak akkor, ha Frank és Claire 100%-ban távoznak a csapattól, és egy igazán jó befektető érkezik, mert maga a csapat nagyszerű. Ha nekem is meglenne a pénzem, és a partnereim, én azonnal befektetnék. A Williamsnek kiváló alapjai vannak, csak le kell porolni őket.”

„A friss tőke nagyon fontos lesz” szerinte, azonban Ralf elmondta, ennél fontosabb lenne az, ha új vezetőséggel „újraindulna” a csapat.

A Williams még áprilisban újabb kölcsönöket vett fel, egy részét pilótájuknak, Nicholas Latifinek édesapjától, Michael Latifitől. A kanadai üzletember jelzálogként a csapat földterületeit, gyárát, és történelmi gyűjteményét is kapta, ezért nem lenne meglepő, ha hamarosan teljesen megvásárolná a csapatot.

Ralf Schumacher szerint azonban egy másik „pilóta apuka” Dmitrij Mazepin is esélyes lehet a csapat megvásárlására, aki alul maradt Lawrence Strollal szemben a Force India megvásárlásának lehetőségekor.

Nikita Mazepin with his Father Dmitry Mazepin, Chairman of Uralchem Integrated Chemicals Company on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images