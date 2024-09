Ralf Schumacher: Fejek fognak hullani a Red Bullnál

A Red Bull szezonja válságba fulladni látszik, miután az Olasz Nagydíjon Max Verstappen és Sergio Perez csak a hatodik és nyolcadik helyet tudta elérni. A csapat szerint tudták azonosítani az RB20-as formahanyatlásának okát, azonban nem lehet gyorsan javítani azon. Verstappen előnye egyéniben 62 pont Lando Norris előtt, míg a konstruktőrök között csak nyolc ponttal vezetnek a McLaren előtt és a Ferrari is a közelben ólálkodik.

A helyzetet elemezve a hatszoros futamgyőztes Schumacher a Sky német nyelvű adásában szállt bele páros lábbal a csapatba: „Őszintén? Ez nem fog működni. Szerintem a Red Bullnak egyelőre lőttek. Bizonytalanság uralkodik és további fejek fognak hullani emiatt a bizonytalanság és az elégedetlenség miatt.”

„A következő lépés, hogy új emberekkel és azokkal, akik maradnak, újra elkezdenek építkezni. Persze minden oldalról hatalmas nyomás alatt lesznek. Ez láncreakciót fog majd okozni, de ezek a tényezők mind közrejátszanak abban, amit látunk, a Forma-1-ben nagyon gyorsan történnek a dolgok.”

„Ritkán láttam olyat, hogy egy csapat így bezuhan szezon közben. Nem is jut eszembe hirtelen másik példa. Hamarosan olyan pályákra megyünk, ahol nagyobb leszorítóerő kell, ezek látszólag jobban fekszenek a Red Bullnak, de még ott is visszajön majd ez a probléma.”

Schumacher arra a kérdésre, hogy most már Norris lehet-e a favorit a bajnokságban, úgy felelt: „Én így látom, igen. Emellett a konstruktőrök között is ők azok, de a harmadik hely is izgalmas lesz, mert a Mercedes és a Ferrari is odaérhet jobb hétvégéken. Mindannyian fognak elvenni pontokat a Red Bulltól.”

„Verstappen messze van egyelőre a második helytől de egy dolgot észben kell tartani. Minél nagyobb a nyomás, annál többet fognak hibázni. Most is hibáztak egyet a kerékcserénél, ami után Verstappen szóvá is tette, hogy valami nincs rendjén.”