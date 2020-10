Ralf Schumacher el sem tudja képzelni ezt a forgatókönyvet a Haasnál

Miután a Haas bejelentette csütörtökön, hogy nem hosszabbítják meg egyik pilótájuk szerződését sem, egyből beindultak a találgatások, melyik két versenyzőt igazolhatja le az amerikai alakulat.

A Ferrari kötődés miatt valószínű, hogy valamelyik Ferrari junior fog felkerülni hozzájuk, a legutóbbi sajtóhírek szerint Mick Schumacher is végül itt, és nem az Alfa Romeónál fog kikötni, mellé pedig a dollármilliárdos apjának támogatásával Nyikita Mazepin érkezhet.

Ralf Schumacher a német Sky-nak arról beszélt, hogy ő teljességgel elképzelhetetlennek tartja ezt a forgatókönyvet, mivel „ennek semmi értelme nem lenne, egyik fél részéről sem.”

Schumacher szerint megmutatkozott az elmúlt két szezonban, hogy még két tapasztalt pilótával sem sikerült fejleszteniük az autót. „Ez azt jelenti, hogy most még tovább kell fejleszteniük, miközben ott van két újonc is, ez a kombináció pedig már így kimondva is nagyon nehéznek hangzik.”

Romain Grosjean, Haas F1 and Kevin Magnussen, Haas F1 in the press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A német expilóta szerint Mazepinnek inkább a Williams felé kellene kacsintgatnia, még akkor is, ha szégyennek tartja, hogy emiatt valószínűleg George Russellnek kell távoznia. Az ideiglenes csapatfőnök, Simon Roberts nem erősítette meg, hogy tényleg a már bejelentett pilótáikkal kezdik-e meg a 2021-es szezont, azonban a pletykák eddig nem Mazepin, hanem Sergio Perez érkezéséről szóltak.

Abban biztos a német expilóta, hogy Dmitrij Mazepin nem most fog lemondani fia motorsport karrierjéről, amikor már saját gokart, majd F3 és F2-es csapatot is vásárolt neki. Szerinte jelenleg a Haas a legrosszabb opció a mezőnyben, és ezért nem is az az orosz milliárdos elsődleges célja, hogy oda igazoljon fia.

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, 1st position, on the podium Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Ralf Schumacher szerint Mick-kel kapcsolatban csak az a kérdés, hogy végül melyik Ferrari fiókcsapatnál fog bemutatkozni.

Két héttel ezelőtt a német eső elmosta a hétszeres világbajnok fiának bemutatkozását, arra pedig leghamarabb Abu Dhabiban lesz lehetősége, hogy ez szabadedzést jelent majd, vagy csak a fiatal pilóták tesztjét, arra még a Ferrarinak sincs válasza.

Laurent Mekies, a Ferrari sportigazgatója annyit mondott, hogy ők nyugodtak a témával kapcsolatban, de megérti, ha a bizonyítani akaró pilótáik türelmetlenebbek.

Horner ultimátumot adott Albonnak.

Ajánlott videó: