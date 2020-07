El kell választani Vettel és a Ferrari teljesítményét: még az AlphaTauri is esélyes lehet nála?

A Ferrari a múlt héten jelentette be, hogy szervezeti átalakításokat végez a technikai részlegén, és újonnan létrehozták a teljesítményfejlesztési részleget, amiért Enrico Cardile fog felelni.

Ralf Schumacher ugyanakkor szkeptikus maradt az átalakítások bejelentését követően.

„Teljesítményfejlesztési osztály? Nem vagyok benne biztos, hogy ez jelenti a megoldást” – nyilatkozta a csatorna szakértőjeként dolgozó Ralf a Sky Deutschland-nak. „Akárhogy is, semmi mást nem csináltak, mint hogy feljebb léptették a GT részleg egyik vezetőjét.”

„Olyan emberek is vannak ott, mint Rory Byrne, aki már a testvérem alatt is ott volt, hatalmas tapasztalattal. Most az ő feladatuk lesz, hogy tovább vigyék a fejlesztéseket, de ez nekem csak úgy hangzik, mintha mindenképpen demonstrálni akarták volna a külvilág számára, hogy igen, valami változik.”

Rory Byrne and Jean Todt Fotó készítője: Ferrari Media Center

Schumacher beszélt a mezőny egyetlen német pilótájáról, Sebastian Vettelről is, akinek még mindig nincs helye 2021-re, de olyan, mintha felszabadultabban versenyezne a szakértők szerint.

„Az Aston Martin biztosan jó opció. Ugyanakkor attól függően, hogy mi lesz a Racing Point másolási ügyével, és ha szabályosnak minősítik az ilyen másolásokat, lehet, hogy a Red Bull is máshogyan fog gondolkozni jövőre, és 4, szinte egyenlő autóval fognak indulni.”

Ralf Schumacher ezzel azt mondja, hogy az AlphaTaurihoz is visszatérhetne Vettel, ahol 2007-ben az első félszezonját, 2008-ban pedig az első teljes szezonját töltötte a német, egy szenzációs futamgyőzelmet szerezve a 2008-as Olasz Nagydíjon.

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR03 crosses the line to win his first GP Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Sebastian ott kezdett, Franz Tost, és Helmut Marko is nagy rajongói, valami érdekes akár ott is történhet még. Biztos vagyok abban, hogy Sebastiant jövőre is látni fogjuk a Forma-1-ben.”

„Most el kell választani Sebastian Vettel és a Ferrari teljesítményét. Ahogyan arra számítani lehetett, a Ferrari nagyon rossz volt (a Magyar Nagydíjon), de így is a lehető legtöbbet kihozták belőle, különösen Sebastian.”

„A csapattársánál az egész hétvégén jobb volt, és a legjobbat kihozta ebből a csomagból, hibátlan versenyt futott. A köridőket azonban biztosan nem jó kedvűen nézik a Ferrarinál, még a tavalyi Mercedes is „másik világot” képvisel, ahogyan Sebastian mondta.”

Helmut Marko is elismerte, hogy nem sikerült jól lemásolniuk a Mercedest.

