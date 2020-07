Ralf Schumacher: Binotto 1 emberes showműsora nem működik

A Ferrari még a vártnál is rosszabban teljesített az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén: Sebastian Vettel tovább sem jutott a Q3-ba, míg Charles Leclerc 7. helye is komoly veszélyben volt, és szerencséje volt, hogy Sainz és Ricciardo nem tudott javítani a Bottas hibáját követő sárga zászló miatt.

Ralf Schumacher, és Nick Heidfeld is úgy gondolja, hogy sokat árul el az, hogy olyasvalakit tettek a Ferrari székébe, mint Binottot, de a problémát nem is elsősorban a csapatfőnök személyében, hanem a teljes struktúrában kell keresni szerintük.

„Az emberek már évek óta próbálják betölteni ezt a pozíciót, de még sosem sikerült igazán zökkenőmentesen az átmenet” – mondta Ralf Schumacher a német Sky műsorában, számolt be a Motorsport-Total.com „Itt nem működik egy egyszemélyes showműsor.”

Szerinte a Mercedes példája követendő a sikerhez vezető úton: „Lewis adta a legjobb választ arra, miért ennyire erős a Mercedes: mert csapatként működnek. Nincs helye semmilyen politikának. A Mercedesnél mindenki együtt dolgozik, nem állítanak ki senkit az előtérbe.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Daimler AG

„Egy ekkora munkát nem tud egyetlen ember elvégezni, egy csapatra van ehhez szükség. Michael (Schumacher) idejében 3 csapatvezető is volt, most azt mondanám, hogy a Mercedesnél 5 is van. A felelősség Toto Wolffé, de emberközeli szinten marad a menedzsment. A Ferrarinál ez nem éppen így van.”

„Természetesen egyáltalán nem egyszerű a dolguk, és nem lehet szépen, csendben dolgozni, amikor a Mercedes ilyen szinten dominál” – tette hozzá Heidfeld. „Most az eredmények ráadásul még rosszabbra fordulhatnak.”

Ajánlott videó: