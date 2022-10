Ralf Schumacher: A Haasnak nincs alternatívája Micken kívül

Három versenyhétvége van vissza a 2022-es szezonból és egy kivételével mindegyik csapat 2023-as felállása ismert. A kivétel a Haas, akik még nem tették közzé, ki lesz Kevin Magnussen következő csapattársa.

Mick Schumacher jövőjét tehát továbbra is kérdések övezik, miközben az utóbbi időben egyre több kritikát fogalmazott meg irányába a tulajdonos Gene Haas és a csapatfőnök Günther Steiner, aki már többször is elismerte, hogy más pilóták felől is érdeklődik.

Azonban van valaki, aki hevesen védi őt, a nagybátyja, Ralf Schumacher, aki a Sky Sportsnak arról beszélt, hogy a Haas nem fog versenyképes megoldást találni a rokona pótlására: „Mick mindent megtett annak érdekében, hogy a Haasnál maradjon. Gene Haasnak és Günther Steinernek alaposan át kell gondolnia és rá kell jönnie, hogy nincs alternatívájuk rajta kívül.”

„Daniel Ricciardo már közölte, hogy nem fog odaszerződni, Nico Hülkenberg pedig félig már vissza is vonult. A teljesítménye és az idei fejlődése alapján mindenki láthatja, mekkora potenciál van Mickben. Tehát nincs helyette más. Persze, az is lehet, hogy jövőre Ricciardóhoz hasonlóan tartalékpilóta lesz és 2024-ben visszatér, de jobb lenne neki, ha jövőre is a rajtrácson maradna.”

„Mick már a harmadik évét kezdené a Forma-1-ben. Az autó nagyon jól fejlődik. A költségvetési plafon miatt a többi csapat nem fog nagyon elhúzni. A folyamatosság mindkét félnek fontos lenne, mert 2023-ban arathatnák le a közös munkájuk gyümölcsét. Austinban megint erős versenytempót diktált, sokáig Magnussen előtt volt, végül mögé csúszott.”

„Steiner is jól mérte fel a helyzetet, megvédte Micket, ami nagyon jó. Mostanában Steiner is békülékenyebb lett, Austinban is. Sokan támadták idén a Haast és Steinert magát, ami szerintem nem a probléma lényege. Egy dolog biztos: Micket mindenki az F1-ben szeretné látni, a képessége megvan hozzá és jó, hogy a Haasnál elkezdték mérlegelni a dolgot. De sem Steiner, sem Haas nem érdemli meg, hogy így beszéljenek róluk.”

Letaszították a trónról Max Verstappent - legalábbis a Forma-1 hivatalos erősorrendjében.