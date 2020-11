Ralf Schumacher: a Haas jó kezdés lenne Micknek, de...

Ahogyan egyre több versenyzőt jelentenek be a csapatok a következő szezonra, úgy az is egyre biztosabbnak tűnik, hogy az F2 jelenlegi éllovasa, Mick Schumacher melyik istállónál mutatkozhat be a Forma–1-ben.

„Most mindenki a Haasról beszél, és arról szólnak a hírek, hogy újoncokat szerződtetnek majd. Ha ez lenne a helyzet, akkor az mindenképpen egy jó kezdés lenne” – mondta Ralf Schumacher a Skynak Mick esetleges fellépése kapcsán.

A hétszeres világbajnok legenda, Michael Schumacher fia két hétvégével, vagyis négy futammal az F2-es szezon vége előtt vezeti a pontversenyt, és elég jó esélyei vannak a cím megszerzésére.

A nagybátyja biztos benne, hogy megtörténik a fellépés az erős idei szezont követően. A Haas lehet már csak az egyetlen reális opció, de a korábbi pilóta azt is tudja, hogy az amerikai csapat nem igazán tud lépést tartani a középmezőnnyel 2020-ban. Szóval emiatt inkább óvatosságra int: „Látjuk, hogy hol tart most a Haas.”

„A Ferrarival való együttműködésnek szorosabbnak kell lennie, hogy jobb alapokról indulhassanak. A motor azonban továbbra is problémát fog jelenteni. Talán valami jobbra számíthatunk majd.”

„Imola viszont újra megmutatta, hogy vannak gondok. Az ember csak remélni tudja, hogy jobb lesz az autó és a teljes csomag, ezzel pedig jobb eredményekért lehet majd küzdeni, mint amilyeneket a Haas most el tud érni.”

A döntés meghozatala talán már nincsen messze, de Mick Schumachernek most elsősorban arra kell odafigyelnie, hogy a bajnoki vezető helyét bajnoki címmé tegye a soron következő futamokon. Az utolsó két hétvége előtt 22 pontos előnnyel rendelkezik Callum Ilott előtt.

A futamokat Bahreinben rendezik majd meg. A hagyományos vonalvezetésen november végén, a külső körön pedig december elején tartják a versenyeket, hasonlóan a Forma–1 programjához.

„A másik oldalon viszont Micknek most az a fontos, hogy befejezze a Formula 2-t. Még mindig van hátra négy futama” – tette egyértelművé Ralf Schumacher, aki azért optimista, hogy láthatja majd a 2021-es F1-es mezőnyben az unokaöccsét.

„A többi majd magától fog következni.” Mivel az Alfa Romeo nemrég jelentette be jelenlegi versenyzőpárosa maradását, így az egyetlen reális opció a fiatal német debütálására már tényleg csak a Haas lehet, ahonnan Romain Grosjeannak és Kevin Magnussennek is távoznia kell.

