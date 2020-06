Raikkönentől függhet Mick Schumacher Forma-1-es debütálása?

Mick Schumacher 2017-ben teljesítette az első szezonját a Formula 3 európai szériájában, viszont ekkor még csak egyszer tudott dobogóra állni, összetettben pedig 12. lett. A második éve már sokkal jobban sikerült: megnyerte a bajnokságot, így pedig szintet léphetett 2019-re, és bemutatkozhatott a Formula 2-ben.

A Forma-1 előszobájában az első szezonjában volt néhány megvillanása, a hungaroringi sprintversenyen győzni is tudott, azonban a dobogóra csak a győzelmekor állhatott fel, így 12. lett összetettben. Idén is az F2-ben fog versenyezni, és továbbra is a Prema csapatánál marad a Ferrari-junior.

A Ferrari ügyeiben bennfentes blogger, Leo Turrini pedig ezúttal Mick Schumacherről írt az Il Resto del Carlinónak, és Turrini szerint a fiatal németnek van a legnagyobb esélye arra, hogy Kimi Raikkönen helyére érkezzen, ha a finn a visszavonulás mellett dönt.

„Ifjabb Schumacher válaszút előtt áll. Nemrég lett 21 éves. Az édesanyjával, Corinnával egyetértésben, aki nem rejtette véka alá a kívánságait, egy lassú, de biztos menetrend mellett tették le a voksukat. Nincs szó brutális gyorsulásról Mick karrierjében.”

„Ez a srác a szponzoroknak köszönhetően garantáltan rögtön kapna Forma-1-es ülést: de rögtön ki akarod tenni Micket a nyilvánosságnak? De van valami, ami egyértelműen emlékeztet Michael pragmatizmusára. A hétszeres világbajnok is azt mondta, hogy lépésről lépésre kell haladni. Nem véletlenül telt öt szezonba, hogy Michael világbajnokká váljon a Ferrarival.”

„A Ferrari juniorprogramjában haladva Mick 2020-ban fogja teljesíteni a második szezonját a Formula 2-ben. Az első szezonban szerzett egy győzelmet és néhány jobb helyezést, és még túl kell jutnia a tapasztalat hiánya okozta korlátokon. Viszont az elképesztő tanulni akarás jegyét is megörökölte édesapjától.”

Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

„Micket mindig nagyon jó olasz technikusok követik a Prema csapatánál, és idén Spielbergben, Ausztriában debütálhat a Forma-1-es hétvége programjának részeként. És hogy mikor fog jönni a fordulópont? Ez az eredményektől függ. Ha jó eredményeket szerez, akkor „Schumi 2” számára nyitva lehetnek az ajtók az Alfa Romeónál pont 30 évvel azután, hogy édesapja a Jordannél bemutatkozott a Forma-1-ben.”

„A Sauber-csapat a Ferrari kötelékébe tartozik, viszont még nem lehet tudni, hogy a vírus milyen hatással lesz a maranellói bázisú vállalat befektetéseire. Ha megerősítik a terveket és a projekteket, Mick pedig készen áll a feladatra, akkor 2021-ben Kimi Raikkönen esetleges visszavonulásával megüresedhet egy hely az Alfa Romeónál.”

„Ez pedig bezárná a kört: 2006 végén ugyanis Kimi érkezett idősebb Schumi helyére a vörös istállóhoz…” – zárta Turrini.

