Räikkönent nem nagyon érdeklik a számok

Szerdán Barcelonában kezdetét vette a forma-1-es idény előtti tesztelés, amely a szezon első hivatalos kollektív eseményének számít. A mezőny idén azonban nem nyolc, hanem csak hat napig gyakorol Barcelonában, mivel az idei az első idény, amelyben már 22 futam van.

A csapatok mindegyike bemutatkozott már az elmúlt napokban, és most élesben is kipróbálhatják az idei évre fejlesztett autókat. Mivel a szabályokban nem volt sok változás, az autók is inkább a tavalyiak továbbgondolásai, és ez már az eredményeken is meglátszik.

Az első napon több csapat is jobb időket ért el, mint a tavalyi időmérőn, de Kimi Räikkonen szerint ez semmit sem jelent még. Az Alfa Romeo finn versenyzője csütörtökön ül először autóba Barcelonában, vagyis saját tapasztalata még nincs a tesztről.

Ennek ellenére a finn már előre jelezte, hogy nem is érdeklik az idők. Räikkönen idén a 18 F1-es szezonját kezdi, és nem tudott sok jó tanáccsal szolgálni a fiataloknak. "Én még emlékszem, amikor a második szezonomat kezdtem, nem is volt olyan régen" - mondta a 40 éves pilóta.

"De a srácoknak nem kell tanács, mert már most is elég tapasztaltak, és mindig tanulhatnak valami újat, amikor az autóba ülnek. Ez sosem áll le, de sok újat már nem lehet nekik mondani" - mondta a finn.

Az Alfa Romeo versenyzője nem tagadja, hogy már nem annyira lelkes, mint a fiatalok. "Talán nem, de ezek akkor is érdekes idők. Mindenki új autót kap, és mindenki azon van, hogy kiderítse, milyen érzés benne lenni" - mondta Räikkönen.

"De még mindig túl korai bármit is mondani, még nem tudhatjuk, hogy ki hol áll. A teszt nem az időkről szól, hanem az autó fejlesztésén. Most a csapat csak ezzel van elfoglalva" - mondta a finn.

"Persze ez a címlapokról is szól, de ha megnézzük az elmúlt éveket, nem feltétlenül a tesztkirályok végeztek a végén is az élen. A lényeg, hogy arra koncentráljunk, hogy minél több mindent megtudjunk az autóról" - tette hozzá.

Räikkönent az sem zavarja, hogy idén már rövidebb a teszt. "Nem vezetsz ettől másképp, még ha a program szorosabb is amiatt, hogy kevesebb nap van. Sok függ attól, hogy mennyit kell fizetni egy hibáért. De ma már az autók sokkal megbízhatóbbak" - mondta Räikkönen.

Kimi Räikkönen és az Alfa Romeo pályára vitték a 2020-as évre tervezett, Ferrari motorral hajtott C39-es névre keresztelt autót Fioranóban.