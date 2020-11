Räikkönent nem érdekli, ha valaki arrogánsnak tartja őt

A finn az egyik legnépszerűbb pilóta a rajtrácson, és arról is ismert, hogy nem kertel a nyilatkozatok során, bár próbálja azokat a lehető legrövidebbre fogni.

Räikkönen éppen a WC-n volt, amikor Pelé egy díjat nyújtott át Michael Schumachernek 2006-ban, az év korábbi részében pedig teljes versenyzői felszerelésben ment fel a jachtjára, miután kiesett a Monacói Nagydíjról, 2009-ben meg éppen egy jégkrémet vett elő, miközben a mezőny várta, hogy újraindítsák a Maláj Nagydíjat.

Ez csak néhány ismert példa a Jégember pályafutásából, aki mindig is azt csinálta, amit csak akart. Ugyan ezzel a viselkedéssel belopta magát a szurkolók szívébe, mások gyakran kritizálták őt, mondván, hogy nem eléggé motivált.

Az újságírók is gyakran mentek az idegeire az évek alatt, sokan például vegyes érzésekkel fogadták, hogy meghosszabbította szerződését a következő évre is. Vannak, akik örültek, hogy továbbra is a mezőny tagja marad, mások viszont úgy érzik, hogy ezzel elvesz egy helyet a fiatalok elől.

Räikkönent azonban ezek teljesen hidegen hagyják. „Nem igazán érdekel, hogy az emberek miket írnak rólam, és az sem, hogy azt gondolják, hogy nem érdekel” – mondta a Daily Mailnek. „Biztos vagyok abban, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom vagy dolgoztam, ők tudják, hogy mi történik, ezért egyáltalán nem izgatnak az ilyen sztorik.”

„Én megvagyok egyedül és azt teszem, ami szerintem szükséges, és ha az emberek azt gondolják, hogy nem teszek eleget, akkor engem nem foglalkoztat az, hogy megmutassam nekik, hogy mit csinálok és mit nem.”

„Ha én hagynám el utoljára a paddockot, az sem eredményezne különbséget, mivel érzésem szerint, ha elvégezted a munkád, akkor már nincs értelme maradnod. Jobb dolgokat is lehet csinálni a felkészüléshez, és ha az a hotelben van, azzal sincs gond.”

„Talán jobban néz ki, ha későn mész csak el, mert úgy tűnik, hogy akkor keményebben dolgozol, de én már sok éve tartom magam az elveimhez. Ha minden megbeszélésnek és munkának vége, akkor semmi okát nem látom annak, hogy maradjak” – folytatta Räikkönen.

„Láttam olyan híreket, hogy nem vagyok motivált vagy, hogy arrogáns vagyok, de ha nem érdekeltek volna ezek a dolgok, akkor nem írtam volna alá a szerződésemet. Élvezem a versenyzést, a problémamegoldást, valamint az autó fejlesztését és jobbá tételét.”

„A többit tényleg nem szeretem, de ez mindig is a része volt az egésznek.” Bár örül annak és élvezi, hogy Forma–1-es pilóta lehet, azért a sportágat övező figyelem nélkül is tudna élni. „Ha ugyanezt csinálhatnám a külsőségek nélkül, akkor az lenne a tökéletes, de sajnos ez lehetetlen.”

„Én amúgy sem vagyok az az ember, aki sok időt tölt el a bevásárlóközpontokban, és ha el akarok menni a szupermarketbe kajáért, akkor úgy intézem, hogy biztosan ne délután ötkor menjek.”

Amikor zárásként megkérdezték a 41 éves Jégembert, hogy élvezi-e még a versenyzést, ő mosolygósan csak annyit válaszolt, hogy „szerencsére nem minden hétvégén kell ezt csinálni” – zárta újabb klasszikus interjúját Räikkönen.

