Räikkönent is megbüntették, Alonso is pontszerző lett

A kaotikus Emilia-Romagna Nagydíj utólag újabb áldozatot szerzett magának, miután a sok megpörgés próbára tette a csapatok szabályismeretét. Már a verseny alatt tudni lehetett, hogy Kimi Räikkönent vizsgálni fogják a verseny után, az FIA versenyigazgatósága pedig meg is hozta az ítéletét: Räikkönen egy 30 másodperces időbüntetést kapott, amiért szabálytalanul vett részt a piros zászlót követő biztonsági autós újraindításon.

A felvezető körön, ahogyan sokan mások, úgy Räikkönen is megforgott a 3-as kanyarban, azonban a csapat arra utasította, hogy tartsa a pozícióját, ne előzze vissza a mellette elment autókat, attól tartva, hogy Kimit is megbüntetik, ahogyan Sergio Perez is egy 10 másodperces stop&go büntetést kapott, amikor a biztonsági autós fázis alatt előzött.

Azonban ahogyan azt a versenybírók is kiemelték, a két helyzet teljesen eltért, mivel Perez esetében egy „sima” safety car mögötti körről volt szó, míg Kimi esetében a verseny újraindítása előtti körről, így a finnek vissza kellett volna állnia a pozíciójába, még a safety car vonal előtt.

Mivel ezt a csapat utasítására nem tette meg, a sportszabályzat szerint Räikkönennek a bokszutcából kellett volna rajtolnia, ő azonban a mezőnyt utolérve végül ugyanúgy részt vett a guruló rajton. A szabályszegésért a verseny alatt Kimi egy 10 másodperces stop&go büntetést kapott volna, ezt konvertálták át a verseny végére egy 30 másodperces időbüntetéssé a stewardok.

Emlékezhetünk, hogy a verseny elején Charles Leclerc is megforgott a legelső felvezető körön, azonban a monacói pilóta még visszaszerezte a pozícióját a safety car vonal előtt, és elrajtolhatott a 4. rajtkockából.

Kimi a büntetése miatt bukta a 9. helyét, ez pedig azt jelenti, hogy Esteban Ocon mellett az Alpine másik pilótája, Fernando Alonso is pontot szerez, ő örökölte a 10. helyet.