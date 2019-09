Räikkönennek Szingapúr is csak olyan, mint a többi

Kimi Raikkonen stílusával mindig is a sajtó egyik kedvence volt, a világbajnok finn ritkán szólal meg, keveset is beszél, mégis érdemes odafigyelni arra, amit mond. A "Jégember" idén az Alfa Romeóval érkezett a Szingapúri Nagydíjra, amely a naptár egyik különleges helyszíne, nemcsak az embert próbáló klíma, hanem az esti megrendezés miatt is. A finn azonban már nem érzi egyik versenyt sem különlegesnek.

"Számomra már minden verseny ugyanolyan, csak más helyszínen, más országban rendezik. De a munka nagyon hasonló, ez egy esti futam, vasárnap hosszú, hosszú verseny vár ránk, ami mindig nagy kihívás. Meleg van és nagy a páratartalom, szóval nagyon más, mint Európában, de már járunk ide is egy ideje" - mondta a szingapúri körülményekről Räikkönen, aki kétszer is dobogóra állhatott a távol-keleti verseny történetében.

A finn ugyan lassan 20 éve mutatkozott be a Forma-1-ben, ám a két évtized alatt sem alakult ki különösebb felkészülési procedúrája. "Nem, nincs rituálém. Azt gondolom, hogy mivel minden pályán jártunk már, minden pályát ismerhetünk. Vannak világításbeli különbségek , és néha változnak a körülmények, ami nehezítheti a dolgunkat. Néha meg ki kell menni a pályára, és mindenki tanul. De az alap dolgokra emlékszünk tavalyról" - mondta a finn.

"Ugyanakkor kell a pszichikai felkészülés, minden verseny ugyanúgy kezdődik, fel kell készülni, gyakorolni kell, nem úgy megy, hogy azonnal verseny, fel kell építeni a momentumot. És nálam az működik, ha teljesen elkülönítem a dolgaimat a csapattársamétól. Mint mindenben az életben tudni kell, hogy mi a jó a számodra, és mi nem, mi nem következik a tapasztalataidból."

És ha már Räikkönen említette, érdekes megállni a szingapúri világításnál. "Vezetés közben nem nagy a különbség a nappali és a villanyvilágításos versenyek között, a lámpák megfelelően világítanak. Vannak árnyékok a pályán, de az napsütésnél is lehet, ha fák veszik körbe a pályát. Itt a nappali edzések sem különböznek az estiktől, maximum, hogy este már hűvösebb van. De a csapat jobban jár, hogy az európai idő szerint dolgozunk" - mondta Räikkönen.

