Räikkönennek semmit sem jelent az F1-es rekorddöntés

A finn megdönti majd Rubens Barrichello 322 nagydíjrajtos rekordját a most hétvégén rendezendő Eifel Nagydíjon, és úgy tűnik, hogy a szám még egy ideig nem fog megállni, mivel arról zajlanak a találgatások, hogy akár már pénteken bejelenthetik maradását még egy évre.

A Jégember az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjút, melyben kifejtette, hogy az efféle eredményeket inkább a többi ember értékeli annyira. Amikor megkérdezték tőle, hogy érdekli-e őt, hogy bekerül az F1-es történelemkönyvekbe, Räikkönen szokásához híven válaszolt: „Nem, nem igazán. Ha valaki megkérdezne engem a számról, fogalmam sincsen.”

„Sosem néztem meg, hogy hány futamon rajtoltam már el, vagy hogy mások hány futamot teljesítettek. Az emberek nyilván beszélnek róla, de számomra ez nem jelent semmilyen különbséget. A rekordok nagy részét egyébként is megdöntik majd a jövőben. Nem azért vagyok itt, hogy ennyi meg ennyi versenyt fussak. Amíg élvezem, addig boldog vagyok.”

Räikkönen azért elég szép karrierrel büszkélkedhet, és a mai napig ő az utolsó pilóta, aki bajnoki címet szerzett a Ferrarinak még 2007-ben. 21 futamgyőzelmet is begyűjtött, legutóbb a 2018-as Amerikai Nagydíjat tudta megnyerni.

Räikkönen azt is elmondta a pályafutásával kapcsolatban, hogy neki az a legfontosabb, hogy sikerült elérnie az álmát, amely a világbajnoki cím megszerzése volt. „Ha úgy érzem, hogy sikerült megcsinálni úgy, ahogy akartam, akkor együtt tudok élni a jó és a rossz dolgokkal is.”

„Mindig is bajnokságokat akartam nyerni, és persze, hogy mindig többet és többet akarsz nyerni. Párszor a közelébe is kerültünk, de különböző okok miatt végül nem jött össze. Ez azonban versenyzés és néha ez a helyzet.”

„Szóval nincsenek rossz érzéseim emiatt vagy rossz emlékeim. Boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem a bajnokságot a Ferrarival, és hogy azt csinálhattam ennyi éven keresztül, amit élvezek, és még mindig élvezem.”

Ha a Jégember egyszer befejezi a pályafutását, elmondása szerint nem valószínű, hogy visszatér majd a paddockba a szórakozáson kívül bármi másért. „Amikor elmentem ralizni, soha nem jöttem vissza, és nem sokszor néztem meg, hogy mi zajlik itt éppen.”

„Éppen ránéztem a futamokra, ha adta a TV. Elmentem Monacóba is, de teljesen más okokból, nem a futam miatt! Nem hiszem, hogy láttam egyetlen autót is élőben. Talán F2-es gépeket még reggel, amikor visszafele mentem a bárból! Nem is tudom.” Tipikus Kimi, mondhatnánk nevetve.

„Semmilyen rossz érzésem nincs. Miután már annyi éve csinálod ezt… Ha már nem lesz itt dolgom, akkor nem fogok visszajönni. És sosem fogok kommentátorkodni vagy ehhez hasonlók, az biztos.”

„Mindkét gyermekemet érdekli a sport, tehát ha ők egyszer el akarnak jönni, akkor majd eljövünk. Azt viszont nem mondanám, hogy mindenképpen jönni akarok, mert igyekszem más dolgokat is kiélvezni” – zárta gondolatát Räikkönen, kinek rekordjait majd ünnepli helyette a sport, ha már őt úgysem érdekli a dolog.

Räikkönen és Minttu az Alfa Romeo új reklámfilmjében