Räikkönennek már az egész teste fáj, de jobban élvezi a versenyeket, mint tavaly

Kimi Raikkonen a legidősebb tagja a Forma-1 mezőnyének és a következő hónapban már 40 esztendős lesz. Ennek ellenére még mindig versenyképes és ne feledjük, 2020 év végéig van szerződése az Alfa Romeóval, azt jelenti, hogy 41 évesen is az F1-ben lehet. Sőt, nemrég azt sem zárta ki, hogy hosszabbítson.

Még több F1 hír: Pályán a 18 colos Pirelli gumival felszerelt F1-es autó: WOW

Räikkönen, aki egyedül viszi át a hátán a csapatát, nemrég lábsérülést szenvedett, ami után viccesen megjegyezte, a sport veszélyesebb, mint amikor alkoholt iszik, hiszen olyankor maximum csak a feje fáj másnap. Ennek kapcsán a spanyol AS megkérdezte a világbajnokot, hogy hogyan érzi magát ennyi idősen a Forma-1-ben.

„Mindig érzek fájdalmat, hiszen öregszem és már az egész testem fáj, de azt hiszem, ez normális. A nyakam rendben van, de a hátam fáj, nem is emlékszem, hogy mióta ilyen rossz. Ez a másik oldala annak, hogy olyasvalamit csinálsz, amit szeretsz. Minél idősebb leszel, annál több fájdalmat fogsz érezni itt és ott. Egy nap talán otthon maradok, amikor azt érzem, elég, de még mindig nem tudom, hogy ez mikor lesz.”

Vajon mennyit változtak Räikkönen rutinjai az elmúlt 18 évben az edzéseket tekintve? „Általában a különbségek megvannak, mivel 18 évvel ezelőtt az edzőteremben edzettem a súlyok segítségével, míg ezekben az években az edzés jelentősen megváltozott, bár az alapok megmaradtak.”

Kimi arról is beszélt, hogy noha már csak a középmezőnyben harcolhat és fájdalmai vannak, élvezi azt, amit csinál. „Igyekszem javulni, mert egy nagyszerű csapatban vagyok. Most nem a dobogóért harcolunk, de a hatodik és a tizedik hely közötti harc ugyanolyan szoros és szórakoztató. Valahogy így még szórakoztatóbb is, mint azok a versenyek, amiken tavaly vettem részt. Nagyon izgalmas, jó időket élek meg ebben az évben.”

2009 Forma-1 világbajnoka ekkor még csak álmodozhatott arról, hogy egy nap a Forma-1-ben versenyezhet. Egy felvétel, mely a kezdeteket, Jenson Button első motorsportos lépéseit mutatja be.