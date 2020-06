„Räikkönennek ki kell szállnia, és Alonsónak nem kell visszatérnie”

Tisztán emlékezhetünk azokra az időkre, amikor Kimi Raikkonen és Fernando Alonso újoncok voltak a Forma-1-ben. Azóta azonban sok év telt el, de a finn „Jégember”, aki nem mellesleg továbbra is a Ferrari legutóbbi bajnoka, még mindig a mezőny része, míg a spanyol sztárpilóta jövőre visszatérhet.

A fiatal, aktuális generáció szép lassan átvette a kezdeményezést, és lehetséges, hogy Sebastian Vettel 2021-től már nem lesz tagja a rajtrácsnak. Räikkönen is célzott arra, hogy nem biztos a maradása, és a szerződése a 2020-as szezon végén lejár az Alfa Romeóval.

Egyedül Lewis Hamilton maradása borítékolható a régebbi generáció képviselői közül, és nem kizárt, hogy Alonso csatlakozik, aki saját maga döntött úgy, hogy tart egy kis szünetet. A hírek szerint a Renault-val folytat előrehaladott tárgyalásokat, akikkel 2005-ben és 2006-ban bajnokságot nyert.

Giedo Van der Garde, a korábbi holland F1-es pilóta nem nagy rajongója az ötletnek, és szerinte Räikkönennek is át kellene adnia a helyét a fiatalabb versenyzőknek. „Ha Fernando helyében lennék, nem akarnám ezt.” - mondta a Motorsport.com kérdésére Van der Garde.

„Már harmadik alkalommal térne vissza a Renault-hoz. Hagyni kellene, hogy elfoglalja magát az IndyCar-ban és a Dakar ralin, lehetőséget adván ezzel a fiatal tehetségeknek az F1-ben.” - tette hozzá az ex-F1-es.

„Ez már nem a régi srácokról szól. Kimi Räikkönennek is ki kell szállnia, és Fernandónak nem kell visszatérnie. Ugyanez vonatkozik Hülkenberg esetleges visszatérésére is. Azt is mondhatnánk, hogy megvolt az ideje, és most adjunk lehetőséget egy fiatal tehetségnek.”

A Renault-nál Hülkenberg is esélyes a McLarenhez szerződött Daniel Ricciardo helyére, ahol Esteban Oconnak szerződése van 2021-re. Egyelőre csak ennyi biztos, és az, hogy a francia gyártó a Forma-1-ben marad.

A Ferrarinál két fiatal pilóta fog versenyezni Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. személyében, amire nagyon rég nem volt példa. Ez is egyértelműen a generációváltást mutatja. A Mercedesnél Geroge Russell képviselhetné ezt, ha Valtteri Bottas helyett megkapná a lehetőséget.

