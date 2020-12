Räikkönennek jobb elfoglaltsága is van a szimulátorozásnál

A Formula1news.co.uk nemrég egy Räikkönen-interjúról számolt be, amelyben a versenyző elmondta, hogy gyermekkorában ő is játszott PlayStationnel, de jelenleg „jobb elfoglaltsága is van” annál, mint hogy videójátékokkal üsse el az idejét.

„Őszintén szólva időm sem lenne rá. Mindig elfoglaltak vagyunk a gyerekekkel és a családdal kapcsolatos normális dolgokkal. Ha bele akarsz vágni, akkor sok idő kell hozzá. Jobb elfoglaltságom is van annál, mint hogy egy szimulátor előtt üljek és játszak.”

„Fiatalabb koromban játszottam, igen, mert akkor nem volt semmi más dolgom. Van egy PlayStationünk, de nem használtuk már vagy tíz éve. Robin akart egyet, mert a testvérem gyerekeinek is van egy. Valószínűleg nemsokára elkezdi majd használni” – mesélte a Jégember.

„Nekem vannak más dolgaim a játék helyett. Nem rossz, de eléggé limitált.” Ugyanebben az interjúban arról is mesélt, hogy érzése szerint nem változott olyan sokat az utóbbi 20 évben. „Nem hinném, hogy olyan sokat változtam volna. Persze mindenki változik valamennyit, idősebb leszel, tanulsz dolgokat, és megtapasztalsz sok mindent.”

„Fiatalon más dolgok érdekelnek. Nem hinném, hogy annyit változtam volna. A saját szemszögedből viszont nehéz megítélni, mert napról napra élsz, én pedig nem gondolok ilyesmire.”

Az imént elmondottak ellenére azért ne vegyünk mérget arra, hogy Räikkönen, aki remek családapa hírében áll, nem ül majd le kicsit az ünnepek alatt játszani Robinnal, ha a fia arra kéri őt.

