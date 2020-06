Raikkonennek egy titkos, magánrepülőgépen történő beszélgetésen ígérték oda a Sauber ülését

Kimi Raikkonen 2001-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Saubernél, és 2019-ben, 5 Ferrarinál eltöltött szezon után tért vissza az Alfa Romeo nevét felvevő svájci csapathoz. A már 40 éves pilóta idén valószínűleg megdönti Rubens Barrichello rekordját, és a legtöbb F1-es futamon részt vevő pilóta lesz.

A Sauber motorsport elköteleződésének 50. évfordulóját ünnepelve adott interjút a Motorsport.com-nak az Alfa Romeo csapatmenedzsere, Beat Zehnder, aki már 25 éve szolgálja ebben a pozícióban a csapatot.

Elárulta, hogy 2017 nyarán beszélt először Raikkonennel arról, hogy visszatérhetne a Sauberhez.

„Már igen régóta dolgoztam ezen” – kezdett a történetbe Zehnder a Motorsport.com kérdésére. „Miután 2017-ben a harmadik helyen végzett a Brit Nagydíjon Silverstone-ban a Ferrarival, a privát repülőgépén hazadobott. Ekkor beszéltünk először a jövőjéről.”

„Azt mondtam neki „Figyelj, ha már nem akarsz a Ferrarinál versenyezni, vagy már nem tartanak rád igényt, akkor kérlek keress meg. Én megoldom, hogy tovább versenyezhess. Találunk egy megoldást, ha érdekel, és motiváló az, ha visszajöhetnél a Sauberhez.” Többször is beszéltünk aztán erről az évek során.”

A Ferrari nem sokkal a 2018-as Olasz Nagydíj előtt tudatta Raikkonennel, hogy 2019-re már nem fogják megtartani, és Charles Leclercet igazolják le a helyére. Raikkonen azonnal felvette a kapcsolatot Zehnderrel, és a csapatvezető Frederic Vasseurrel, és pár nap alatt meg is egyeztek.

„Amikor 2018-ban Monzaban a Ferrari eldöntötte, hogy Charles lesz a pilótájuk jövőre, már azonnal kapcsolatban is voltunk. Kedden, a verseny után már le is ültünk, Fred (Vassuer, csapatfőnök) Kimi, és én.”

„Gyakorlatilag 2 óra alatt meg is volt a szerződésünk. Nos szerződés… Egy megállapodást csináltunk, mert Kimi nem olvas szerződéseket.”

„Az évek alatt végig különleges kapcsolatunk volt. Ez még visszavezethető a tankolásos időszakra, már akkor is nagyon jó volta kommunikáció.”

Zehnder azt is elárulta, hogy a látványosan sokat fejlődött Raikkonen a 18 év alatt, ami eltelt a Sauberes bemutatkozása, és a csapathoz való visszatérése között.

„Mindig is jól érezte a kocsit. Most azt is tudja, mit kell rajta változtatni, és pontosan tudja, hogyan fog változni az autó viselkedése, amikor ezt, vagy azt megváltoztatja. A technikai tudása az autóról nagyon, nagyon jó. Nagyon motiváló személyiség, és nem cukormázosan mondja el a dolgokat.”

„Néha vannak olyan megbeszéléseink, amikor a mérnökök azt mondják, ezt kell csinálni ahhoz, hogy jobbak legyünk, de Kimi ekkor közbe szokott néha szólni, hogy „nem, nem, nem, bízzatok bennem, ez nem a jó út, egy másik irányba kell mennünk.” Nagyon világos a véleményével kapcsolatban.”

