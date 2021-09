Räikkönen visszavonulása után teljes megújuláson eshet át az Alfa Romeo pilótapárosa

Egyértelmű volt, hogy a hamarosan a 42. születésnapját ünneplő Räikkönen hamarosan visszavonul a Forma-1-től, az Alfa Romeo azonban a jelek szerint nem csak az ő helyére keres pilótát, hanem a csapat teljes megújításán dolgozik.

Miután a 2021-es Brit Nagydíj előtt bejelentette a Sauber és az Alfa Romeo, hogy – a Motorsport.com értesülései szerint 2024-ig – meghosszabbítják az olasz márka névadó szponzori szerződését, érdekes részletet árult el a csapatfőnök Frederick Vasseur: a jelenlegi motorbeszállító Ferrari a jövőben nem fogja kötelező jelleggel beültetni az egyik pilótáját a svájci csapat autójába.

Azokba a féreglyukakba, miszerint ez azt is jelenti, hogy már 2022-ben a Mercedes motorját fogja használni az Alfa Romeo, még ne menjünk bele, de a paddockbeli pletykák óriásit fordultak Monaco óta, ahol még a Sauber-Renault házasságot rebesgették az emberek.

Nézzük azonban a legmegbízhatóbbnak vélt forrásainkat: a Motorsport.com global kiadásán keresztül mi is úgy értesültünk, hogy Kimi Räikkönen helyét közvetlenül Valtteri Bottas fogja elfoglalni, akinek nincs maradása a Mercedesnél George Russell érkezése miatt.

Még több F1 hír: Russell szerint a spái pontok után a Williams „őrült” kísérletezgetésbe kezdhet

A már előbb említett Vasseur nyilatkozat mellett azonban látványosan gyűlnek a viharfelhők Antonio Giovinazzi feje fölött is: először az F1.com szakírója, Lawrence Barretto tett utalást arra, hogy az Alfánál nincsenek megelégedve az olasz pilóta fejlődésével, akitől azt várták a szezon előtt, hogy a harmadik szezonjában Lando Norrishoz hasonlóan a csapat vezérévé váljon, most pedig az Auto Motor und Sport számolt be arról, hogy könnyen lehet, hogy Giovinazzi is elveszíti az ülését.

A helyére pedig a német sajtó szerint nem valamelyik Ferrari-junior a legesélyesebb, ahogyan arra korábban számíthattunk volna, hanem az Alfa Romeo komolyan vette az önállósodási törekvéseit, és már jövőre teljesen „saját” pilótafelállással versenyeznének.

Az AMuS két nevet említ meg, akik esélyesek lehetnek az Alfa ülésére: a Williamsszel is összeboronált Formula E-bajnok Nyck de Vriest – aki jelenleg is a zandvoorti paddockban tartózkodik, illetve értesüléseik szerint a kalapban ott van Vasseur személyes védencének, Théo Pourchaire-nek a neve is.

Még több F1 hír: Jövő hétvégén debütál az IndyCarban a Ferrari F1-es tesztpilótája

Vasseur korábban sem titkolta, hogy a 18 éves franciát, aki 17 évesen debütált idén az F2-ben, tavaly pedig Oscar Piastri mögött a második lett az F3-ban, előbb-utóbb fel akarja hozni a Forma-1-be, de az eddigi nyilatkozataiban 2023-at vagy 2024-et nevezte meg a debütálás időpontjaként.

Pourchaire a Hungaroringen vezethetett először Forma-1-es autót, és azóta is rendszeresen gyűjti a tapasztalatot az Alfa Romeo szimulátorában: a héten 500 km-et vezetett a zandvoorti pályán.

Hogy ne legyen ennyire egyszerű a képlet, az F1.com-tól Barretto bedobta az idei átigazolási piac legnagyobb kérdőjelét is, a pletykák szerint elképesztő, 40 millió dolláros támogatással a csapatoknál kopogtató Csou Kuan-jü (Guanyu Zhou) nevét is, mint az Alfa Romeo egyik célpontját, aki hiába Alpine-junior, a márka vezérigazgatója, Laurent Rossi többször is elismerte már, hogy készek „kölcsönadni” a pilótáikat, hogy azok új lehetőséghez jussanak, akár az F1-ben, akár azon kívül.

És hogy miért ennyire kívánatos célpont a svájci alakulat? A fájdalmas késő-Kalternborn éra óta Vasseur alatt ismét kibővítették a csapat mérnökei gárdáját, több százan kezdtek el dolgozni Hinwilben 2017 óta, idén fejezték be az új szimulátorukat is, (magyarul 1-2 évvel a hasonló folyamatot elindító Williams előtt járnak) az Alfa Romeo támogatásával pedig az a céljuk, hogy már 1-2 éven belül elérjék a költségsapka felső határát, amely közel azonos pénzügyi szintre hozná őket, mint a topcsapatokat, erre pedig soha korábban nem volt példa a csapat történelmében.