Räikkönen: Talán sohasem térek vissza a bokszba

Az Alfa Romeo 2022-ben új pilótafelállással vág neki a Forma-1-nek,míg a finn világbajnok a visszavonulás mellett döntött. A rajongóknak minden bizonnyal hiányozni fog a jégember, aki sohasem rejtette véka alá a véleményét.

Kimi Räikkönen köztudottan semmi mást nem szeretett a Forma-1-ben, kizárólag a versenyzésért rajongott, így a visszavonuló finn azt sem tartja kizártnak, hogy talán soha többet nem tér vissza a bokszba.

„Ezt majd az idő eldönti” – felelte a BILD felvetésére. „Amit már most is tudok – a vezetés az egyetlen dolog, amit szerettem benne! Lehet, hogy soha többé nem teszem be a lábam a bokszba. A Forma-1 sosem volt az életem.”

Még több F1 hír: Mick: 2022-ben sokkal többet várok magamtól

„Mindig voltak dolgok, amelyek fontosabbak voltak számomra. Ezen semmi sem fog változtatni. Nem azért hagytam abba, mert nem volt hozzá erőm, hanem mert jobb dolgom is van annál, mint hogy repülőn üljek és szállodákban szálljak meg.”

A finn azt is elárulta, hogy habár volt valamennyi „vakációjuk” a Forma-1-es versenyek és idények között, valójában sosem tudott teljesen kikapcsolni. „Az két és fél hét volt, ami alatt folytatni kellett az edzéseket, és mindig ott volt a fejünkben, hogy utána visszatér a normális őrület.”

„Igazságszolgálatatás történt” – egy fogadóirodánál Hamilton is világbajnok...